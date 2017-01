Třebíč hledá městského architekta. Na půl úvazku

Třebíč - Městského architekta začalo vybírat vedení radnice v Třebíči. Chce tak splnit slib, který dala radniční koalice obyvatelům města.

Ilustrační fotoFoto: Michaela Hasíková

Podle místostarostky Marie Černé (Třebíč, můj domov) nepůjde o místo na plný úvazek. Vedení města předpokládá, že se architekt Třebíči bude věnovat asi šedesát hodin týdně. „I jiným městům se osvědčilo mít na této pozici člověka se svou vlastní architektonickou kanceláří. Zkušenosti ze své práce může zúročit," věří Černá.

Městský architekt nebude mít pravomoci rozhodovací, ale vedení města by měl především radit. „Bude koordinovat případné soutěže, záměry města i v oblastech územního plánování, urbanismu, přestaveb a rekonstrukcí. Nebude určitě autorem jednotlivých projektů," vyjmenoval radní Pavel Heřman (volba TR).

Přihlášky mohou zájemci o tuto pozici posílat do 13. února. Z nich pak komise vybere vhodné kandidáty do druhého kola. „Fungovat by měl ideálně začít již 1. dubna," informovala Černá, která bude činnost městského architekta koordinovat.

A podmínkou není ani to, aby pocházel z Třebíče. Pohled odjinud může být naopak výhodou. „Důležité budou jiné schopnosti a vlastnosti. Chceme pohled čerstvý, neotřelý. Chceme někoho, kdo nebude svázán místními vazbami nebo znalostmi třeba i historického vývoje. Chceme, aby jeho pohled byl objevný do budoucna," uvedl starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).