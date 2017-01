Tradiční trh zvířat bude, ale bez drůbeže a holubů

Třebíč - Státní veterinární správa zakázala minimálně do konce ledna pořádání výstav drůbeže a holubů. Stalo se tak kvůli pěti ohniskům ptačí chřipky, které se krátce po letošním Novém roce objevily na jižní Moravě a ve středních Čechách.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Špitálská

Zareagovat na to muselo také vedení třebíčské organizace Českého svazu chovatelů. Právě to pořádá dvanáctkrát do roka, vždy třetí neděli v měsíci, trh drůbeže, holubů, exotického ptactva a králíků ve svém areálu v ulici Vítězslava Nezvala v Třebíči. „Jednali jsme o tom a trh i tuto neděli nakonec uspořádáme, ovšem bez přítomnosti drůbeže, holubů a ptactva. Areál zpřístupníme jen chovatelům králíků, žádné jiné zvíře nevpustíme," řekl jednatel třebíčské chovatelské organizace Josef Coufal.

Třebíčský trh drobných hospodářských zvířat se stal již tradicí. Sjíždějí se na něj chovatelé z okolí, ale i z jižní Moravy a celé Vysočiny.

Nedělní trh bude otevřen od 7 do 10 hodin.