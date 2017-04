Taková byla Noc s Andersenem. Podívejte se

Jaroměřice nad Rokytnou - V městské knihovně se posledního března sešlo patnáct dětí, aby prožily nevšední Noc s Andersenem.Nejprve se děti rozdělily do tří družstev, které si samy pojmenovaly. Letošní andersenovská noc byla věnována časopisu Čtyřlístek a jeho kresleným hrdinům.

Družstva se tedy nejprve pustila do luštění kvízů se Čtyřlístkem a poté zdárně řešila detektivní hádanky detektiva Štiky, hrdiny časopisu Ohníček. Poté se děti posilnily chutnou večeří, která byla částečně sponzorským darem od místního pekařství. Dále následovala výprava do Špitálu (jaroměřického víceúčelového kulturního centra). Zde děti zažily nezapomenutelnou prohlídku tajuplného Špitálu a kaple, kterou jim zprostředkovala zasloužilá řádová sestra Makulinie a děsivý smrťák Hobzomor.

Když se děti vzpamatovaly z tohoto šokujícího a hluboce intenzivního zážitku, pustily se do zdobení věnečků pro vynášení Morany na květnou neděli. Po návratu do knihovny následovalo hraní nejrůznějších společenských a deskových her a vyhodnocení soutěží. Ještě děti shlédly pěknou pohádku a poté se již většina odebrala do říše snů. Zbytek, aby nerušil ostatní, vytvořil „chodbový čtenářský kroužek".

Ráno se ještě společně s paní knihovnicí popraly s balením spacáků. A v osm hodin si pro ně přišli rodiče, aby si je unavené, ale spokojené odvedli domů. Noc s Andersenem se uskutečnila v jaroměřické městské knihovně již po patnácté.