Sucho v kraji jen tak neskončí

Třebíč, Vysočina - Lidé na Vysočině mají za sebou poměrně dlouhou a bílou zimu. Zdání ale klame. Nejenže nejsou naplněné podzemní zdroje vody, ale ani půda není tolik vlhká, jak by nyní měla být.

Hlavně ve východní části Česka trvá i po zimě stále sucho. „Na pomezí okresů Znojmo a Třebíč, tak i v oblasti Hané a ve východních Čechách chybí do jednoho metru hloubky půdy mezi 40 a 80 milimetry srážek," upozornil bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Miroslav Trnka.

To potvrzují i úhrny srážek na Vysočině. Na měřicích stanicích zaznamenali meteorologové během loňského prosince a letošního ledna a února v průměru 84 milimetrů srážek. Dlouhodobý průměr za toto období ve srovnání s posledními patnácti lety je ale o 25 milimetrů větší. „Poslední zimní měsíce tedy byly v Kraji Vysočina ve srovnání s dlouhodobým průměrem suché," podotkla Svatava Kozlovská z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle Miroslava Trnky bylo sněhu a obecně zimních srážek spíše nedostatek a navíc zdaleka ne všechny se vsákly do půdy. „Významná část sublimovala, to znamená, že ze sněhu vznikla přímo vodní pára," vysvětlil.

Na první pohled se nyní v krajině nic zásadního neděje. Příroda se probouzí a na první týdny nového života je v půdě vody stále dost. „Ale jakmile se krajina zazelená, tak se už žádné výrazné objemy vláhy do hlubších vrstev půdy nedostanou," dodal Trnka.

Obavy neskrývají zemědělci, zvlášť ti na jihu a východě Vysočiny. Zaměstnanci podniku Agro Mohelno na Třebíčsku už všechny jarní plodiny zaseli a při pracích na poli se přesvědčili, jak moc v ní vláha chybí. „Deset patnáct centimetrů hluboko ještě nějaká voda je, níž už ale nic," řekl agronom mohelenského podniku Josef Řezanina.

Sucho je podle něj možné i vidět, konkrétně na polích s řepkou, kterou zemědělci zaseli na podzim. „Tehdy ještě vzešla a dobře přezimovala, teď však jede nahoru a tlačí se do květu. To je ale strašně brzy. Sucho uspíšilo její vývoj a nejspíš to bude mít negativní vliv na výnos," předpověděl Josef Řezanina.

Klimatolog Miroslav Trnka se podílí na fungování webu intersucho.cz. Svými daty o půdní vlhkosti na něj mohou přispívat zemědělci, lesníci i další zájemci. Situace začíná být v některých oblastech relativně vážná a kromě horšího výnosu polních plodin se začíná zvyšovat riziko lesních požárů.

Zemědělcům na Vysočině a v dalších oblastech chybí nejen vydatnější zimní srážky, ale už i ty jarní. Loňský rok byl podle Josefa Řezaniny sice suchý, ale vláhy bylo na jaře více než nyní. „Loni byla anglická zima, hodně pršelo a během února spadlo u Mohelna 60 milimetrů. Něco takového nepamatuji. Letos to ale bylo slabé a taky začátek jara je suchý," poznamenal agronom.

V nejbližších dnech se situace zřejmě nezlepší. Pravděpodobnost, že se půda nasytí vodou, tak jako je pro první dubnovou dekádu obvyklé, je podle webu intersucho.cz pouze 10 až 20 procent. „Tedy suché oblasti budou mít s vysokou mírou pravděpodobnosti méně vláhy než obvykle i v poslední květnové dekádě," upozornil Miroslav Trnka.

Na doplnění vody v půdě by prý bylo potřeba vydatné, dlouhé a přitom velmi pozvolné deštivé období, aby vláha přes povrchovou vegetaci vůbec pronikla a současně měla čas zasáknout se do půdy. Kdy k tomu během jara dojde a jestli vůbec se předpovědět nedá. „Nicméně v těch oblastech, které teď zažívají sucho, se situace při dosavadním teplém průběhu jara začne horšit a první na ráně budou zemědělské plodiny a také například právě založené lesní porosty," doplnil klimatolog.

Nádrže se plní vodou

Po zimních měsících jsou ve srovnání s dlouhodobými průměry nižší i některé hladiny řek a vodních nádrží v kraji. V současné době dochází právě u většiny nádrží k plnění uvolněných zásobních prostorů. „V tomto ohledu je namístě přirovnání k zahrádkářům, kteří také plní nádrže tak, aby v době sucha mohli využívat nashromážděné zásoby vody k zalévání úrody," vysvětlil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Výjimkou je vodní dílo Hubenov na Jihlavsku, které má již zcela naplněné zásobní prostory a je připraveno pokrýt veškeré povolené odběry. Tato vodárenská nádrž už více jak čtyřicet let zásobuje vodou krajskou Jihlavu a přilehlé okolí. Například vodní nádrž Vír na Žďársku je pouze na 64 procentech, protože zde probíhají nutné opravy. Toto vodní dílo zásobuje Bystřici nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou a Vírský oblastní vodovod.

Vodohospodáři z Povodí Moravy neočekávají, že by u povrchových vod v následujících dnech došlo k výrazné změně. Předpokládá se, že hladiny zůstanou nadále setrvalé nebo zvolna klesající.