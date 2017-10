Studenti středních škol se v úterý a ve středu vžijí do role voličů

Vysočina – Studenti středních škol z Vysočiny se v úterý a ve středu vydají do volebních místností, aby si vyzkoušeli roli plnohodnotného voliče a mohli tak říct svůj názor.

Studentské volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Na 294 středních školách po celé České republice v úterý totiž startují již sedmé Studentské volby.

Projekt, který organizuje společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách, tak umožňuje budoucím prvovoličům vyzkoušet si volby nanečisto.

Do letošních Studentských voleb se přihlásilo celkem 18 škol z Vysočiny, což je o dvě školy více oproti loňskému roku.

Podruhé svůj hlas do volební urny vhodí studenti z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. „Volit mohou studenti starší patnácti let, takže z naší školy půjde k volbám celkem třináct tříd. Jejich účast je ale zcela dobrovolná. I přesto ale byl o volby v minulém roce velký zájem, volilo 80 procent studentů,“ pochvalovala si Iva Sobotková, která má pod palcem Studentské volby v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod.

Středoškoláci budou volit politické strany, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. „Největší zájem o Studentské volby projevila, jako už tradičně, gymnázia, kterých se přihlásilo 167. Naopak nejmenší zájem je ze strany středních odborných učilišť, u kterých evidujeme 39 přihlášek,“ informovala Ester Pěkná, koordinátorka projektu Studentské volby.

Už ostřílenými voliči jsou studenti z pelhřimovského gymnázia. „Tam se ke Studentským volbám vydají všechny třídy vyššího gymnázia, kterých je v Pelhřimově 12, což je zhruba 330 studentů,“ řekl Karel Kratochvíl, který pelhřimovským gymnazistům s volbami nanečisto pomáhá.

I ten si zájem studentů celkem pochvaluje. „Myslím si, že účast je u nás slušná. Pokaždé se pohybuje tak kolem šedesáti procent. Třídy se navíc mezi sebou předhání a studenti se pak vyptávají, kolik šlo volit dětí z jiných tříd. Myslím si tedy, že to tu funguje hezky,“ zavzpomínal na předchozí ročníky Kratochvíl.

Jak nakonec Studentské volby dopadly, se studenti na většině škol dozvědí z nástěnky. „Výsledky potom vyvěsím na nástěnku. Studenti tak vidí výsledky pelhřimovského gymnázia, výsledky za kraj a celou republiku. Většinou, když se děti o volby zajímají, mluvíme společně o jednotlivých stranách a řešíme, proč mají takový výsledek,“ doplnil Kratochvíl.

Studentské volby se konají před vybranými reálnými volbami již od roku 2010. „Chceme mladým lidem přiblížit základní principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem České republiky a vést je k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství,“ popsal cíle projektu Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni.

Výsledky Studentských voleb budou zveřejněny zítra 4. října ve večerních hodinách.

Přihlášené školy

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Střední škola automobilní Jihlava

Katolické gymnázium Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč

Gymnázium Chotěboř

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Velké Meziříčí

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Jihlava

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium Třebíč

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Gymnázium Pelhřimov