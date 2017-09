Štáb ruské televize natáčel na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

Jaroměřice nad Rokytnou - Reportáž ze zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou do konce letošního roku odvysílá ruská TV Samara. Její štáb se nechal inspirovat Rokem baroka a začátkem září zavítal do České republiky, aby navštívil Jaroměřice a pokračoval dále do Mikulova nebo do Strážnice.

Za myšlenkou pozvat ruské novináře a oslovit tak potenciální turisty z východu stojí Vysočina Tourism ve spolupráci s CzechTourism. „V Jaroměřicích si tříčlenný televizní štáb natočil hlavní prohlídkovou trasu a zdokumentoval i návštěvu tamějšího farního kostela sv. Markéty. Zámkem nás provedla manželka pana kastelána Jana Petrová. Spojila historické souvislosti a dokonce přinesla z depozitáře obraz, který ruské novináře zajímal," prozradil Václav Prchal z Vysočina Tourism. V obrazárně jaroměřického zámku jsou mimo jiné obrazy původem z Petrohradu, které na Vysočinu věnem přivezla ruská kněžna Anna Lazarevová. O putovní pohár Barchanu - noční hasičská soutěž náměstí Svobody, Jemnice… Ruští turisté si baroko oblíbili, a také proto využili příležitosti Roku baroka a natáčejí tematické televizní reportáže. „Na prohlídkové trasy je zaujaly originály obrazů, v Rusku totiž bývají prezentovány pouze kopie uměleckých děl a původní výtvory jsou bezpečně uschována v sejfech," doplnil jednu ze zajímavostí Václav Prchal. Štáb TV Samara nebyl jediný, který na Vysočinu na podzim zavítá. „V termínu od 16. do 20. října do regionu dorazit další ruský televizní štáb, který zajišťuje pořad v překladu s názvem Toulky světem. Po návštěvě Žďáru nad Sázavou, Obyčtova, Bobrové, Polné, Telče, Želiva nebo právě Jaroměřic nad Rokytnou vytvoří sérii sedmi patnáctiminutových reportáží o Vysočině, které ještě do konce roku v Rusku odvysílají," doplnil ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák. Vysočina Tourism jako krajská příspěvková organizace podporující cestovní ruch na Vysočině zajišťuje takzvané novinářské tripy. Jejich cílem je prostřednictvím novinářů představit region zahraničním turistům a oslovit potenciální návštěvníky, kteří by mohli na Vysočinu zavítat. ČTĚTE TAKÉ: Franta může obdržet cenu, kterou už má Menzl nebo Lustig Příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, která podobné aktivity organizačně zaštiťuje, pomáhají další organizace působící v oblasti cestovního ruchu. Vysočina Tourism se podílí na organizaci hned několik press tripů ročně. Spolu s agenturou CzechTourism letos realizovala návštěvu novinářů ze Skandinávie, Velké Británie, USA, Jižní Korey, Filipín, dvakrát z Francie, Slovenska nebo Německa.



Autor: Luděk Mahel