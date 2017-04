Snídaně pro dobrou věc pomáhají těm, kteří pomáhají

Dukovany - V Jaderné elektrárně Dukovany zavedli užitečnou záležitost, takzvanou Snídani pro dobrou věc. Zaměstnanci si mohou přímo na místě koupit snídani, a zároveň tím podpořit neziskovou organizaci ze svého okolí.

Naposledy své výrobky u vstupu do areálu prodávala terapeutická kavárna Pohodička z Náměště nad Oslavou. Snídaně pro dobrou věc se v elektrárně konají jednou za měsíc.

Snídaně pro dobrou věc se setkala s velkým zájmem zaměstnanců, během několika hodin byly snídaňové produkty vyprodané. Do nabídky chutných produktů se zapojil i ředitel elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský. „Těší mě spolupráce s lidmi z regionu, je to vždy oboustranně obohacující. Organizace nám přiveze své produkty, my si je rádi zakoupíme a nadstavbou je vzájemné setkání, při kterém si můžeme popovídat,“ řekl.

Lidé z kavárny Pohodička v elektrárně nabízeli například čerstvou kávu z pražírny, pečený čaj, domácí kopřivovou limonádu či výtečné čerstvé palačinky nebo koláče. „V elektrárně jsme utržili krásných 15 264 korun! Velmi si vážíme této spolupráce. Nejedná se pouze o finanční podporu, ale vítáme právě akce tohoto typu, při kterých se klienti dostanou do běžné společnosti a načerpají zkušenosti ze setkávání s novými lidmi,“ poznamenal vedoucí kavárny Pohodička Marek Klement.

Kavárna umožňuje zapojit do pracovního procesu lidi s mentálním postižením, kteří si v běžném provozu trénují obsluhu, přípravu nápojů a drobného jídla, ale také komunikaci se zákazníky. Pohodička má také svou pojízdnou variantu, která vyjíždí se svým stánkem na různé akce. Kavárnu provozuje náměšťský Domov bez zámku.

„Kavárna Pohodička nás zaujala už před několika lety. Oceňujeme flexibilitu a nové nápady sociálních pracovníků i samotných klientů. Výjezdní kavárně jsme pomohli s koupí nového stanu, do kamenné kavárny jsme darovali finance na nové vybavení,“ dodala Jana Štefánková z Nadace ČEZ na Vysočině.

Jaderná elektrárna Dukovany podporuje neziskové organizace ve svém okolí i jinak. Již tradičními se staly různé charitativní sbírkové akce či velikonoční a vánoční trhy, neméně významná je přímá pomoc při tzv. dobrovolnických dnech, které ČEZ pro své zaměstnance organizuje.