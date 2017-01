Škola v Rapoticích zavřela. Kvůli chřipce

Třebíčsko – Základní škola v Rapoticích se na týden uzavřela kvůli šířící se chřipce. Přitom ještě před několika dny by něco takového ředitel Roman Jánský nepředpovídal. „Bylo to ráz na ráz, nakonec nám chybělo 42 procent žáků a onemocněli i všichni učitelé," upozornil.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Situace dospěla do takového stadia, že se Roman Jánský musel i přes vlastní onemocnění do školy vypravit. „Už mě tam neměl kdo zastupovat. Onemocněly dokonce i dvě důchodkyně, které máme na záskok. Musel jsem jít do školy, abych odtud ředitelské volno oficiálně vyhlásil a vše vyřídil," vysvětlil.

Kromě několika žáků zůstala v rapotické škole zdravá pouze školnice. Pět učitelů i jejich zástupci zůstávají s chřipkou doma.

Ředitelské volno se týká dětí od prvního do pátého ročníku z Rapotic, Sudic, Lesního Jakubova a Vysokých Popovic.

Chřipkové prázdniny potrvají pět pracovních dní. Začnou v pondělí. „Musel jsem kvůli tomu vyhlásit ředitelské volno, které je právě pětidenní. Stejnou dobu na uzavření nám doporučili také hygienici," dodal ředitel rapotické ško-ly Roman Jánský.

Kromě rapotické školy zůstává v celém Kraji Vysočina uzavřených přes dva-cet institucí. Na Třebíčsku je návštěvám nepřístupná Nemocnice v Třebíči, Ústav sociální péče v Nových Syrovicích a také Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích.

NEMOCNICE BEZ NÁVŠTĚV

Aktuálně nejdéle uzavřenou institucí v kraji je třebíčská nemocnice. Návštěvy do ní nesmí už od 23. prosince.

Rapotická škola je druhým uzavřeným vzdělávacím zařízením na Vysočině. Od včerejška do úterý 17. ledna je mimo provoz Mateřská škola v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí.

Podle posledních statistických dat Krajské hygienické stanice pro Vysočinu je nejvíce chřipkou postižených lidí na Havlíčkobrodsku a poté na Třebíčsku, kde je nemocných 1 767 na sto tisíc obyvatel. Dva lidé z Třebíčska už chřipce během stále trvající epidemie podlehli.