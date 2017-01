Škody po námraze budou v lesích vidět ještě na jaře

Třebíč – Třebíč bude letos pracovat s příjmy 562 milionů korun a výdaji 621 milionů korun. Rozpočet ve čtvrtek navečer schválili tamní zastupitelé. Schodek 59 milionů korun město pokryje z fondu rozvoje a výsledku hospodaření z minulých let. „Je to totiž také jediná možnost, jak přebytky můžeme opětovně do hospodaření města dostat," vysvětlil starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).