Skautská kavárna pomohla pěti dětem. A znovu otevírá

Moravské Budějovice - Na počátku byl sen dvou skautek mít vlastní kavárnu. Nyní je z akce Coffee to help projekt, který už čtvrtým rokem pomáhá dlouhodobě nemocným dětem z Moravskobudějovicka a jejich rodičům.

Káva s mlékem. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Skautky ze 4. dívčího oddílu Slunečnice z Moravských Budějovic se letos rozhodly pomoci devatenáctiměsíční Sáře. „Má těžkou formu dětské mozkové obrny. Zvládá například sama dýchat pouze několik hodin denně. Rodiče potřebují peníze na rehabilitace a pomůcky," sdělila skautská vedoucí Lucie Škodová.

Přidat se ke skautkám a pomoci mohou lidé hned třemi způsoby. „Lidé mohou přijít během čtyř dnů do naší kavárny, další možností je poslat peníze na bankovní konto nebo je vhodit do kasičky, která je umístěna na městském úřadě od 1. do 29. prosince," vyjmenovala Škodová.

Právě kavárna v předvánočním čase, která se letos bude konat od 16. do 19. prosince, je středobodem celé akce. Skautská klubovna v Blahoslavově ulici se na čtyři dny promění v místo setkávání obyvatel města. Návštěvníci budou moci krom kávy ochutnat vlastnoručně upečené dobroty od skautek a jejich rodičů.

Pomáhají a vyhrávají

Za tři roky existence projektu pomohly skautky pěti dlouhodobě nemocným dětem. Zatímco v prvním ročníku se jim podařilo vybrat čtyřiadvacet tisíc korun, loni se výsledná částka již přehoupla přes osmdesát tisíc korun.

Že jde o záslužný projekt, dokazuje nejen vděčnost rodičů obdarovaných dětí, ale také ocenění, která skautky sbírají. „Holky se ze sto dvaceti projektů dostaly mezi pět nejlepších v rámci soutěže Gratias Tibi, a díky tomu se mohly jet podívat do francouzského Štrasburku," řekla jejich vedoucí.

Jak se zapojit

Kavárna v Blahoslavově 1697 bude otevřena od 16. do 19. prosince.

Poslat peníze můžete i na č. ú: 115-1402550237/0100

A kasička na městském úřadě je do 29. prosince.