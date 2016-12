Skauti budou roznášet Betlémské světlo

Třebíčsko - Také letos se po celé republice rozjedou vlakem skauti a skautky, aby rozvezli všem zájemcům Betlémské světlo. Připálit si plamínek budou moci také lidé na Třebíčsku.

Jihomoravští skauti dovezli v sobotu večer do Brna Betlémské světlo. Do Evropy jej od osmdesátých let vozí letadlem z izraelského města.Foto: DENÍK/Attila Racek

Minulý týden v pátek plamínek doputoval z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předali delegacím z celé Evropy. Dnes ve tři hodiny odpoledne světlo převezmou v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zástupci církví, hlavního města Prahy a další významné osobnosti. V sobotu se pak Betlémské světlo rozjede vlaky do celé republiky. „V Třebíči lidem rozdají Betlémské světlo skauti střediska Srdíčko, od kterých si jej můžete vyzvednout v sobotu na vlakovém nádraží od 8.30 do 9 hodin nebo v neděli 18. prosince na Karlově náměstí od 10 do 12 hodin u vánočního stromu. O víkendu světlo skauti předají také třebíčským kostelům," informovala organizátorka předávání v Třebíči Pavla Švaříčková. Vlak s Betlémským světlem bude zastavovat také v Náměšti nad Oslavou. Na tamější nádraží si mohou lidé přijít připálit své svíčky a lucerny pět minut po osmé hodině ranní. Odtamtud bude Betlémské světlo přeneseno náměšť-skými skauty do kostela svatého Jana Křtitele. Zajít si pro plamínek budou moci lidé také do klubovny skautů v Jemnici. Dorazit tam s vlastní svíčkou či svítilnou mohou lidé 23. prosince mezi 2. a 4. hodinou odpolední. A Betlémské světlo nebude k dispozici pouze ve městech. Rozdávat se bude například také v obci Pyšel, Mastníku nebo Želetavě. Podrobné informace lze najít na webu: www.betlemskesvetlo.cz. „Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že prá- vě toto poselství mohou skautky a skauti každoroč-ně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Juná- ka. Myšlenka vznikla v Rakousku. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Letos ho do Česka skauti přiváží po osmadvacáté.

Autor: František Vondrák