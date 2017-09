Sejdeme se u soudu, štěkali po sobě zastupitelé. Kvůli náměstí

Moravské Budějovice – O některé zastupitele v Moravských Budějovicích se toto pondělí večer málem pokoušel infarkt. Tak vypjatá byla závěrečná diskuze, když se do ní přihlásil místní Jan Švaříček.

Sympatizant opoziční ODS totiž přišel s něčím, co zapůsobilo jako třaskavina. Naznačil, že se vedení města může podílet na trestné činnosti.

„Zakázka na rekonstrukci náměstí Míru je od samého počátku zmanipulovaná, předem byl znám vítěz, věděla to půlka radnice,“ řekl na veřejném fóru před kamerami městské kabelové televize Švaříček. Bez obalu svým obviněním mířil na městskou radu, která svým rozhodováním zastřešovala průběh tendru na dodavatele prací za desítky milionů. A tím pádem i na úředníky z odboru investic. Švaříček radním vytkl, že jsou příliš pod vlivem starosty Vlastimila Bařinky.

„Zvažujeme trestní oznámení,“ uvedl druhý den ráno dotčený starosta, kterému se nelíbí, když jeho a kolegy někdo na veřejnosti podezírá z nekalostí. Jakékoli ohýbání soutěže odmítá.

O co jde? Jan Švaříček a opozice získali počátkem roku zákulisní informace, že opravu náměstí a přilehlých ulic vyhraje konkrétní zhotovitel. Manipulace se zakázkou je trestná. Pro podezření ale neměli žádný přímý důkaz. Švaříček se domnívá, že to, co se dělo potom, důkazem je.

„Dne 9. dubna jsem si sepsal na papír, co jsme zjistili z kuloárů. Podle mých informací bylo 21. dubna vyhlášeno výběrové řízení. Dne 9. května jsem se svým papírem s argumenty zašel k notáři a nechal si potvrdit, co k tomu datu vím. A když městská rada vyhlásila v srpnu vítěze tendru, tak informace ze zákulisí seděly,“ říká Švaříček.

Městské radě veřejně vyčetl, že hlasuje, jak Bařinka chce. „Může to mít tři důvody. Buď jste mu za něco zavázáni, nebo jste v tom zainteresovaní. Anebo – a v to doufám – nevíte, že je něco špatně. Starostovi prostě věříte,“ zdůraznil. Na zastupitelstvu se za jeho pochybnosti o průběhu zakázky postavili členové opoziční ODS i uskupení kolem nejhlasitějšího kritika starosty Petra Stejskala.

Radním včetně starosty odvážná formulace vyrazila dech. Začaly z jejich řad padat věty – sejdeme se u soudu, špehujete nás, my hlasujeme podle svého nejlepšího svědomí. Odmítli, aby je někdo veřejně napadal, že se podílejí na jakékoli „zlodějině“.

Starosta ještě doplnil, že vítězné sdružení firem navíc uspělo velmi těsně. To je podle něj důkaz, že firmy nemohly předvídat, jak to celé dopadne. „Navíc celou zakázku administrovala externí firma, ne my.“

Vlastimil Bařinka už s radničním právníkem probírá další kroky. Slovo po slovu zanalyzují záznam zastupitelstva a pokud některá formulace překročí únosnou mez, městská rada bude jednat o trestním oznámení. „Rok před volbami je jasné, proč se tu víří takové věci. Nám se může podařit udělat něco dobrého pro lidi, co přinese hlasy ve volbách. To se opozici nelíbí, tak kope,“ myslí si o tom své.

Jak protistrana naloží se získanými informacemi, které zveřejnila před zraky celých Budějovic? „Počkáme, jak se to vyvine. Pokud rada města nepověří kontrolní komisi, aby průběh zakázky prověřila, za čtvrt roku to opozice bude žádat na zasedání zastupitelstva,“ říká Švaříček.

Podle něj bude muset komise přizvat odborníky na účetnictví i stavařinu. „Kdybychom s tím přišli příští rok v září, je to možné brát jako předvolební tah. Teď ne, to jsou jen populistické výkřiky starosty,“ podotkl Jan Švaříček.

V řízení zvítězilo konsorcium firem Syner VHS, D.I.S. a SATES. Oprava náměstí Míru a tří přilehlých ulic má podle výsledků soutěže město přijít na 32 milionů korun. Dalších devět milionů přidá vodárenský svazek, v němž mají Budějovice podíl. Celkově je to o dvacet procent nižší částka, než byla předpokládaná cena.

Jenže kdo opravu udělá? Nečekaně se objevil zásadní zádrhel. „Máme čerstvou informaci, že jedna firma z tříčlenného vítězného sdružení, společnost D.I.S., je v úpadku., uvidíme, co dál,“ řekl starosta už zastupitelům. „Smlouvu za tohoto stavu nepodepíšu,“ odpověděl na dotaz Deníku v úterý 5. září.

Zatím tak není jasné, kdy se oprava uskuteční, byť už mohla začít. Nabízí se i varianta, aby radnice oslovila účastníka řízení, který skončil druhý. Lidé se mají dočkat dláždění kamennými kostkami. Staré stromy budou nahrazeny novými v místech, kde nebudou prorůstat do inženýrských sítí. Přibude hodně osázených kontejnerů, nové osvětlení, pěkný mobiliář. Na náměstí zůstane parkoviště.