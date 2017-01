S rybníkem se to nedá srovnávat, říká rolbař

Rouchovany - Jedním z těch, kteří se starají o stav ledové plochy v Rouchovanech, je Ivo Miroš. Práce ho baví.

Rolbař Ivo Miroš.Foto: Deník/ Kamil Černý

Co vaše práce obnáší?

Starat se o chlazení, abychom měli led stále tvrdý, a taky po každém veřejném bruslení kluziště zrolbovat. Hlavně mezi svátky tady bylo během dvouhodinového bruslení třeba i sto lidí. A zrolbovat to musíme i po hokejových zápasech.

Máte tady moderní rolbu. Co vlastně umí?

Posbírá to, co je takzvaně nabruslené a zároveň led ořízne. Funguje to tak, že se z ní pouští ven studená voda, která led opláchne, a teplá voda ho pak zatáhne do roviny. Rolba dokáže posbírat i sníh.

Do jaké vrstvy?

Dělal jsem i šest centimetrů, to ještě jde, ale ne najednou. Součástí rolby je šnek, který se s větším množstvím materiálu ucpe. Potom je potřeba zastavit, pustit zpětný chod, tím se to vyčistí. Nejlepší přitom je brát ten sníh postupně, třeba po dvou centimetrech, a takhle projet kluziště víckrát. Ona se totiž plní i korba na sběr ledu a sněhu a je třeba ji vyprázdnit.

Vidím tady spoustu páček. Asi to není stejné, jako když řídíte auto.

To vůbec. Když chci vyjet na led tak musím udělat docela dost věcí. Nejprve pustím koště, pak pustím pojezd, pouštím šnek a dále studenou vodu, po dvaceti vteřinách zapnu čerpadlo, pak pustím teplou vodu a do toho si pohybuji s ořezáváním ledu. Hlídat si musím hlavně teplou vodu, abych jí nedával moc nebo málo. Navíc přes rolbu dopředu nevidíte a nevidíte ani pravou stranu. Řídit musím jen podle levé strany, kam vidím.

Jak jste se to všechno učili?

Přijel pán z Třebíče, který tam kdysi dělal ledaře na zimáku, a ten nás učil. Byl ochotný a všechno nám vysvětlil a poradil. Mě to chytlo od začátku, a když jsem se dozvěděl, že sem jako obecní zaměstnanec půjdu, tak jsem se snažil mít co nejvíc služeb, abych se to naučil co nejlíp. Baví mě to, vždyť jsem odmalička vyrůstal na rybníku na ledu, takže jsem na tuhle práci vždycky natěšený.

Mrazy vám pomohly?

Pomohly i nepomohly. Led díky tomu pěkně vytvrdl a my jsme nemuseli jet s chlazením naplno. Na druhou stranu ale zamrzly i rybníky, takže někteří lidé jdou raději tam, než aby si tady zaplatili 30 korun.