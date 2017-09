Rodí se plány na obchvat Jinošova a přivaděč k dálnici

Jinošov - Tolik zatáček a serpentin jako silnice u Jinošova snad žádná cesta k dálnici nemá. To by se v ne příliš vzdálené budoucnosti mohlo změnit. Zatím na papíře začíná vznikat nový přímý přivaděč k dálnici. Vedl by od vícenické křižovatky ke sjezdu u Velké Bíteše.

Kamiony by už nemusely ucpávat centrum Náměště nad Oslavou. Rodí se plány na nový přivaděč k dálnici.Foto: Deník / Mahel Luděk

O vypracování dopravní studie napojení k dálnici požádal starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka. Krajská dopravní komise návrh přijala.

„Je to velká přeložka, plánovaná už dříve. V rámci vyhledávací studie by měly být identifikovány tři etapy výstavby. Preferovanou první etapou je obchvat Jinošova, kde je několik dopravních závad,“ popsal předseda krajské dopravní komise Aleš Kratina.

Studie má být letos zadaná, hotová by mohla být příští rok. Výsledek vidí předseda dopravní komise optimisticky. „Pokud by to dobře šlo a kraj Náměšť podpořil, teoreticky by šlo zahájit výstavbu obchvatu Jinošova do tří let. Osobně to považuji v této chvíli za bezproblémovou stavbu, ráz krajiny není příliš složitý. Pokud se tam nevyskytne problém s pozemky. Což dopředu nikdy nevíte,“ řekl Aleš Kratina.

Ve druhé etapě by zřejmě dopravní stavba pokračovala úsekem kolem Náměště nad Oslavou, kde je nutné obejít zámecký kopec a úzké místo pod ním. „Je to nevhodné místo pro tranzitní dopravu,“ poznamenal Aleš Kratina.

Stejně to vidí náměšťský starosta Měrka: „Zatížení je tam velké, zámecký kopec je nejhorší,“ podotkl.

Pro nový přivaděč hovoří zejména fakt, že by vzniklo nejkratší napojení jaderné elektrárny a zároveň vojenské základny na dálnici. Trasu, po které by se vozily díly pro výstavbu dalšího dukovanského bloku, sice stát plánuje jinudy, nicméně to plusové body náměšťskému přivaděči neubírá. „Není ambicí tudy provážet nadrozměrné náklady, ale mít alternativu dopravy k elektrárně a letecké základně,“ míní Aleš Kratina.

Blok přinese obchvat

Zařízení a díly pro nový jaderný blok by do Dukovan směřovaly přes Třebíč. Dostavba pátého dukovanského bloku by tudíž okresnímu městu přinesla překvapivě rychle obchvat. „Pokud vláda rozhodne o dostavbě pátého bloku je na sto procent, dokonce na sto dvacet procent jisté, že obchvat Třebíče bude a bude relativně rychle. Těžké komponenty bude třeba přepravit už kolem roku 2030,“ oznámil Aleš Kratina.

Třebíčský obchvat by vedl Borovinou kolem bývalé obuvnické továrny a poté Terovským údolím. V minulosti proti vedení trasy lesoparkem protestovali ekologičtí aktivisté a dodnes má ve městě nemálo odpůrců. Radnice chce lidem představit vizualizace obchvatu, ukázat kudy trasa povede a kde budou stát protihlukové zdi.

„Připravujeme materiál, který porovná všechny myslitelné varianty, aby se ukázalo, že to, co zamýšlíme, není žádný zločin na životním prostředí. Ale naopak účelná stavba, která do krajiny zapadne. Jde o mnoho faktorů, neznamená to, že když bude obchvat o kilometr dál, že bude lepší,“ řekl Aleš Kratina, který je zároveň vedoucím odboru dopravy na třebíčské radnici.

Vzdálenější obchvat podle něj není akceptovatelný také podle ekonomických propočtů, protože je nákladnější a zároveň by po něm jezdilo daleko méně vozidel. „Když uděláme silnici u Janova mlýna, zbavíme se podle mého odhadu poloviny aut, která teď jezdí po Bráfově třídě. A to je zásadní,“ upozornil Kratina.

Obchvat Vladislavi

Ekonomika hraje roli i v připravovaném obchvatu Vladislavi, který by měl v budoucnu navázat na obchvat Třebíče. Výhody a nevýhody, zisky a ztráty vladislavské trasy propočítávají úředníci už potřetí. „Myslím, že to vyjít může. Ač si uvědomuji, že obchvat tam jde v těžkém terénu, jsou tam skalní masivy a dva mosty, z nichž jeden je poměrně dlouhý,“ popsal Aleš Kratina. Pro obchvat podle něj hovoří počty aut. Vladislaví projede během 24 hodin sedm tisíc vozidel.