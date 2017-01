Rekordní mrazy hlásí i Dukovany a Moravské Budějovice

Třebíč - Může opoziční politik kritizovat vlivného podnikatele? Činit narážky na vazby mezi ním a radnicí? Ano, či ne? A do jaké míry? To jsou otázky, na které by měl dát odpověď výsledek soudního sporu, který se ve středu začal odvíjet za dveřmi soudní síně číslo 14 Okresního soudu v Třebíči.