Radnice změnila smlouvu s Cyriaky o pronájmu zámku

Jemnice - Radnice v Jemnici upustila od plánů vybudovat z městského zámku rehabilitační centrum pro vojáky. Takový záměr měl Mezinárodní řád Křížovníků s červeným srdcem Cyriaci, který si zámek za tisícikorunu ročně před třemi a půl lety pronajal. „Projekt se ukázal jako nereálný a plány se omezily jen na expozici muzea," řekl starosta Miloslav Nevěčný.

Zámek v Jemnici. Foto: Deník/Kamil Černý

Radní proto iniciovali změnu nájemní smlouvy a Cyriaci to již akceptovali. Listina nově obsahuje možnost okamžitého vypovězení smlouvy, a to i bezdůvodného s výpovědní lhůtou šesti měsíců.

Převor řádu Jiří Stanislav se změně prý nebránil. „Nebereme to jako podpásovku, Já to chápu tak, že město tím přebírá více zodpovědnosti a chce být lépe připraveno na někoho, kdo přijde s padesáti miliony a řekne, že má se zámkem jasnou vizi," zamýšlel se.

Nikdo takový však do Jemnice zatím údajně nedorazil. „S tím, že by z toho chtěl udělat špičkový hotel, nikdo ani nepřijde, to je hloupost. Spíš se nabízí využít část zámku podnikatelsky. Naší povinností je jednat a usilovat o to, aby zámek sloužil turistům i místním občanům," dodal jemnický starosta.

Na to, s kým radnice jedná, nechtěl odpovědět. „Jedná se o všem možném, ale ještě minimálně měsíc bych to nechtěl více komentovat. Zavdali bychom tím příčinu k různým klepům, které by mohly tato jednání zhatit," vysvětlil.

Zároveň platí, že Cyriaci se svého snu na vybudování vojenského sanatoria ještě úplně nevzdali. „Kdyby nebyla tak špatná střecha a stropy ve druhém poschodí, což jsme nepředpokládali my ani město, tak už jsme měli ve druhém poschodí hotové byty. Špatnými trámy a stropy se to zdrželo," mínil Stanislav.

Cyriaci letos chtějí rozšířit stávající vojenské muzeum. Expozice o československých bojujících ženách a leteckých stíhačích má doplnit stálá výstava o parašutistech a válečných výsadcích. „Také bychom rádi dokončili práce na půdě. Za pět milionů jsou tam i díky Ministerstvu kultury hotové z 90 procent," podotkl převor Cyriaků.