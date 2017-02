Rada kraje: Zlepšíme dopravu a postavíme novou knihovnu

Vysočina – Mezi priority vedení Kraje Vysočina v tomto volebním období patří stavba nové budovy krajské knihovny v Havlíčkově Brodě a zavedení efektivnějšího systému veřejné dopravy.

Takto by měla vypadat nová budova krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Repro.Foto: Kraj Vysočina

Kraj také počítá s rozšiřováním kapacit domovů důchodců a zvažuje dostavbu svého sídla, aby do něj mohli být sestěhováni krajští úředníci z odloučených pracovišť. Programové prohlášení krajské rady do roku 2020 v úterý schválili radní. Oznámil to náměstek vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) Vladimír Novotný (ČSSD).

Pro přístavbu krajského úřadu v Jihlavě by podle Novotného připadal v úvahu pozemek, který kraj před lety přenechal České správě sociálního zabezpečení pro stavbu jejího sídla, která se ale neuskutečnila. „V současné době máme několik dislokovaných pracovišť. Podmínky tam jsou špatné, a hlavně je to roztříštěné po celé Jihlavě," uvedl náměstek k záměru.

Krajský úřad má 450 zaměstnanců. V přístavbě by mohlo podle největší ze zvažovaných variant vzniknout do 180 míst, Do nových prostor by se sestěhovali krajští úředníci ze všech odloučených pracovišť a z přeplněných kanceláří v hlavním sídle úřadu. „Akutně potřebujeme přemístit především odbor regionálního rozvoje z důvodu velmi špatného technického stavu budovy," uvedl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Tento odbor sídlí v objektu v Žižkově ulici.

Na jednu jízdenku

Do loňských podzimních krajských voleb vládla na Vysočině menšinově ČSSD s podporou KSČM. Po volbách vytvořili sociální demokraté koalici s hnutím ANO, ODS a Starosty pro Vysočinu. Nové vedení kraje potvrdilo, že bude pokračovat v rozpracovaných akcích. Stavba nové krajské knihovny by mohla začít letos na podzim.

Nový systém veřejné dopravy, nazývaný Veřejná doprava Vysočiny, připravovalo sociálnědemokratické vedení kraje několik let. To, že zatím nebyl zaveden do praxe, kritizovali jeho oponenti před volbami. Novotný včera uvedl, že by systém měl začít fungovat v roce 2019. Znamenalo by to tarifní provázání jednotlivých druhů dopravy. Cestující by pak měli pocítit lepší návaznost spojů a na jednu jízdenku by se mělo dát jet vlakem, autobusem i městskou hromadnou dopravou.

Na jedenácti stranách se programové prohlášení rady kraje zabývá řadou oblastí, od hospodaření přes dopravu, vzdělávání, sociální služby a zdravotnictví po zemědělství a životní prostředí, kulturu a cestovní ruch na Vysočině. Mapuje také spolupráci kraje se zahraničními regiony. Podle radních je dokument otevřený připomínkám obyvatel. Celé jeho znění je zveřejněné na webu kraje www.kr-vysocina.cz.