Ptačí chřipka omezila obchod s drůbeží a vejci na Třebíčsku

Třebíčsko - Státní veterinární správa na jižní Moravě eviduje hned několik ohnisek ptačí chřipky. A začala s vybíjením drobných i větších chovů. Vliv to má i na lidi z Třebíčska. Dvoutisícihlavý chov kachen u Moravského Krumlova patří Pavlu Bílkovi z Náměště nad Oslavou.

Hasiči v ochranných oblecích zasahují u výskytu ptačí chřipky.Foto: Deník/ Martin Divíček

„Všechny ptáky čeká z preventivních důvodů likvidace, i když jsme za poslední týden nezaznamenali žádný úhyn, natož masivní úhyn. Je to prevence a my se s tím musíme smířit," hlesl.

Rodinná firma Sebol má několik chovů drůbeže, některé jsou i na Třebíčsku. Ten u Týnského rybníka u Krumlova se nachází v tříkilometrovém pásmu, kde veterináři s pomocí hasičů usmrcovali i u drobných chovatelů všechny domácí opeřence. „My máme kachny uzavřené v jedné hale, takže na nás se dostane až jako na poslední," poznamenal Pavel Bílek.

Podle včerejších zpráv by měla likvidace kachen v krumlovském chovu firmy Sebol začít dnes. Už před-tím přistoupili veterináři k usmrcení dohromady několika tisíc slepic, kachen, krůt a perliček v Moravském Krumlově, Ivančicích a Brodě nad Dyjí u Mikulova.

Zároveň na mapách vytyčili desetikilometrová území kolem těchto ohnisek jako rizikové zóny. Jedno z těchto takzvaných pásem dozoru zasahuje i do katastru Dukovan. Jde o jedinou obec na Třebíčsku. „Znamená to pro nás jen to, že jsme měli veterinární správě předat informaci, jestli se na našem území nenachází komerční chov drůbeže. Předali jsme informaci o tom, že nenachází, a o nedalekém ohnisku v Moravském Krumlově jsme naše občany informovali," sdělil starosta Miroslav Křišťál.

Podle něj k panice mezi drobnými chovateli v obci zatím nedošlo. „Žádnou obavu jsem u nich nezaznamenal," dodal.

Přesto se chovatelé z Dukovan musejí přizpůsobit několika omezením. Svou drůbež nesmějí vyvést mimo pásmo dozoru, tedy desetikilometrovou zónu kolem Moravského Krumlova. Tento zákaz se týká i vajec. Kromě chovatelů musí mimořádný stav respektovat také myslivci, kteří nesmějí až do odvolání vypustit do honitby bažanty nebo jiné opeřence pro zazvěření.