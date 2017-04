OBRAZEM: Průvod vynesl Morenu, jaro může začít

Jaroměřice nad Rokytnou – Morenu vynesli místní obyvatelé z Jaroměřic nad Rokytnou. Průvod se seřadil na náměstí u kašny a za hlasitého přeříkávání říkanky o vynášení Moreny ze vsi, se vydal do zámeckého parku.

A jaro může do Jaroměřic přijít co nejrychleji.Foto: Zbyněk Hobza

Na mostě přes řeku Rokytnou hodili účastníci jarního průvodu do vody věnečky z vrbového proutí, které děti připravili v rámci Noci s Andersenem. A jaro může do Jaroměřic přijít co nejrychleji.

Zbyněk Hobza