Průkazky lze na autobusovém nádraží v Třebíči už vyřídit

Třebíč - Autobusové nádraží v Třebíči se pomalu, ale jistě dostává do běžného provozního režimu, poté, co je narychlo převzala místní společnost Tredos.

Od pondělí 4. září se tvoří tradiční fronta u okénka, kde si můžou školáci a studenti vyřídit průkazku na jízdy příměstskými autobusy. Není to nic nového, situace je tam každoročně na začátku školního roku stejná. Elektronická informační tabule v pondělí dopoledne nefungovala, potýkala se s technickými problémy, které jednatel Tredosu František Pléha slibuje vyřešit do úterý, nejpozději do středy. Na svá stanoviště podle jeho slov zajíždějí všechny linky.

Nádraží je v majetku města, dřív ho provozoval jihlavský ICOM transport. V posledním tendru ale lepší cenu nabídl Tredos. Firmy měly na vystřídání šibeniční termín několika dnů. Termíny byly dané radnicí.