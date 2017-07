Zeman přijíždí na třídenní návštěvu Vysočiny

Vysočina – Vysočina opět po roce vítá hlavu státu. Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou přijíždí na oficiální třídenní návštěvu kraje. Ta začíná dnes dopoledne v jihlavském sídle Kraje Vysočina, kde se prezident setká nejen s hejtmanem Jiřím Běhounkem.

Prezident Miloš ZemanFoto: ČTK

V obci Smrčná na Jihlavsku pak prezident slavnostně otevře naučnou včelí stezku, dlouhou 2,5 kilometru. Zeman si ji pak projede autem. „Je to lesní cesta. Bez problému průjezdná,“ sdělil starosta Smrčné Josef Nechvátal. Jako dar si Miloš Zeman odveze skleněnou vázu s reliéfem, odkazujícím na včelí stezku a další drobné dárky. „Návštěva prezidenta bude největší událostí v historii naší obce,“ dodal Nechvátal.

Na závěr prvního dne hlava státu navštíví ještě Třešť. S občany se tam setká v zámeckém parku.

Zítra před polednem Zeman zavítá do Jaderné elektrárny Dukovany. Nejprve se sejde s vrcholovým vedením společnosti ČEZ a zástupci regionu. „Ve druhé části návštěvy se setká se zaměstnanci elektrárny,“ řekl dukovanský mluvčí Jiří Bezděk. Jako všude, i v jaderné elektrárně prezident obdrží zatím nespecifikovaný dar.

Jak Deník zjistil, na oběd prezident s doprovodem zamíří do zámku v Dukovanech, který vlastní vlivný podnikatel a šéf okresní i krajské hospodářské komory Richard Horký. Podávat se bude polévka z hovězí oháňky, jarní nadívané kuřátko s pečeným rozmarýnovým květákem a brokolicí a jako dezert hruškový štrúdl s vanilkovým krémem.

U Richarda Horkého prezident Miloš Zeman obědval i loni, kdy v Třebíči navštívil jeho ekotechnické centrum Alternátor. Menu tehdy připravovali kuchaři z hotelu Atom, který třebíčský podnikatel rovněž vlastní.

Zítra odpoledne budou prezidenta netrpělivě očekávat v Humpolci. „Je to během téměř sta let existence Československa druhý prezident, který město Humpolec navštíví. Samozřejmě je to událost hodná značné pozornosti. Přípravě věnujeme velké úsilí. Máme tady jakýsi přípravný výbor a řešíme ve spolupráci s Krajem Vysočina jednotlivá úskalí,“ informoval k nadcházející události tajemník Městského úřadu v Humpolci Jiří Fiala.

Podle jeho slov ale město Humpolec žádná speciální překvapení v souvislosti s návštěvou prezidenta České republiky neplánuje.

V pátek před polednem zamíří prezidentská kolona na Žďársko. Pro Heřmanov, vesničku, v níž trvale žije okolo dvou set obyvatel, je návštěva hlavy státu mimořádnou událostí. Obec z Velkomeziříčska získala letos titul Vesnice Kraje Vysočina. Proto povedou v pátek kroky hlavy státu právě tam.

„Pan prezident u nás bude mít celodenní program, začíná besedou se zastupiteli a s pozvanými hosty v kulturním domě, pak si popovídá s místními obyvateli na návsi. Následovat bude soukromý oběd a odpoledne ho čeká ještě tisková konference,“ popsala páteční program hlavy státu v Heřmanově starostka obce Pavla Chadimová.

Lidé ve vesničce se na nadcházející návštěvu velmi pečlivě připravují. „Uklízíme, chystáme, snažíme se, aby bylo vše jak má být,“ potvrdila Pavla Chadimová. „Pan prezident od nás dostane dárkový koš s regionálními produkty. Místní ženy mu napečou makové buchty, ty má pan Zeman rád. A chybět nebude ani heřmanovská jeřabinka. Přidáme tam také nějaké povídání o obci a fotoknihu z Heřmanova,“ prozradila starostka.

Oslav příjezdu prezidenta republiky se zúčastní celá vesnice. „Písničkou jej přivítají děti z místní Komunitní školy Heřmánek, přijdou dobrovolní hasiči, zastupitelé obce, prostě celý Heřmanov,“ poznamenala Pavla Chadimová.

Soukromý oběd hlavy státu se uskuteční v prostorách místní fary. Tu si obec spolu s farní zahradou, v níž je plánovaná následná tisková konference, pro tuto příležitost pouze vypůjčila. „Domluvili jsme se s panem farářem, že nám farní prostory na tento jeden den přenechá. Chtěli jsme, aby měl pan prezident na oběd soukromí,“ vysvětlila starostka Chadimová.

Také prezidentský oběd bude zcela v kompetenci Heřmanova. „Vymysleli jsme tři jídla, z nichž si má nyní Miloš Zeman vybrat podle vlastní chuti. Všechno je to česká kuchyně. Oběd se bude skládat z polévky, hlavního jídla a dezertu. Uvidíme, co si pan prezident vybere,“ podotkla starostka.