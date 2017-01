Vysočina – Člověk by neměl chodit po ulicích s hlavou v oblacích, ovšem v těchto mrazivých dnech je zcela namístě dívat se častěji než jindy vzhůru. Ne snad k obloze, ale ke střechám domů, kolem kterých procházíte. Hrozí totiž reálné nebezpečí, že seshora sjede halda sněhu nebo se z okapu utrhne tající rampouch.

Pozor, padá sníh a led.Foto: :Deník/Jaroslav Loskot

Dejte si na to i teď o víkendu pozor, zvláště pokud se bude do střech opírat slunce.



Sněhový převis se před několika dny objevil například na budově Obchodní akademie a hotelové školy v Třebíči v Sirotčí ulici. Riziko pádu bylo značné tím spíš, že studenti místem procházejí i několikrát za den – hned vedle školy se totiž nachází jídelna. Správce budov obchodní akademie a hotelové školy Radek Pokorný proto k objektu přistavil několik dřevěných latí s výstrahou, že ze střechy může padat sníh. „Zatím se nikomu nic nestalo, ale určitě se vyplatí, abychom se dívali i nahoru a takovým rizikům předcházeli. Sledujeme to každý rok velmi pozorně,“ řekl Pokorný. Újmy však mohou dojít i zaparkované automobily. Jednosměrná ulice je jich plná.



Loni se nebezpečný sníh vyskytl na střeše jiné školy, té v Třebíči-Borovině. „A to jsme museli dokonce řešit s hasiči,“ poznamenal Radek Pokorný.



Také v Jihlavě upozorňují chodce na riziko padající hmoty latě opřené o zdi domů, z jejichž střech mnohdy přímo nad chodníkem ční i ledové rampouchy. Lidé by takové „značky“ neměli podceňovat. Je rozhodně lepší přejít na druhou stranu. Bohužel kus dřeva u chodníku je často jediným počinem, který majitel budovy provede. Za ohrožení je přitom zodpovědný právě on.



A jestliže přece jen k nešťastnému incidentu dojde, většinou jej řeší majitel domu s poškozeným, a to zpětně. „Žádný apel majitelům nemovitostí o zajištění bezpečnosti magistrát nevydával. Myslím si, že za rampouchy snad nikomu pokutu nelze dát a zřejmě asi neexistuje ani instituce, která by mohla něco takového udělat. Domnívám se, že sankce nebo náhrada škody se dá vymáhat až tehdy, když k něčemu dojde. Pro přesnou formulaci doporučuji oslovit právníky,“ pravil mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis s tím, že krajské město zajišťuje bezpečnost pouze na budovách města. Na odstranění ledu a sněhu ze střechy si najímá firmu.



Ředitelka krajské zdravotnické záchranné služby Vladislava Filová poznamenává, že padající sníh i rampouchy mohou způsobit různě těžká zranění. „Závisí na hmotnosti a směru padající masy a u rampouchů ostrosti hran, a dále na rozsahu zasažení těla,“ podotkla Filová.



Padající led a sníh může chodcům v lepším případě způsobit drobné pohmožděniny či tržně zhmožděné rány, v horším pak i poranění krční, hrudní nebo bederní páteře, hrudníku, břicha i končetin či zranění bezprostředně ohrožující životní funkce, a to například při zavalení sněhem či poranění, kdy led pronikne skrz tělo.



„K podobným zraněním jsme letos ještě nevyjížděli, což je celkem pochopitelné vzhledem k hodnotám venkovních teplot. Jiná situace může nastat, až se oteplí,“ poznamenala Filová.



Ředitelka záchranné služby dodala, že záchranáře v těchto chladných dnech zaměstnávají zranění způsobená uklouznutím a pádem na zledovatělém sněhu, při lyžování i sáňkování a dalších zimních sportech.



Zvýšené opatrnosti nyní musejí dbát i chodci v Havlíčkově Brodě, a to zejména v centru města, v Dolní ulici. Naštěstí zatím nedošlo k žádnému zranění či jiné nehodě. Lidé si spíše stěžují na zledovatělé chodníky a neuklizený sníh v přilehlých částech města.



Zkušenosti s rampouchy a sněhem má provozní Hostince U Zlodějky v Havlíčkově Brodě Ivo Jelínek. „V případě, že rampouchy vypadají nebezpečně, vždy voláme majiteli objektu a zároveň i hasiče, kteří přijedou a led ze střechy sundají,“ uvedl Jelínek a dodal: „Nepamatuji si, že by se někdy přihodila nějaká nehoda či spadl na naše hosty sníh. Žádné větší problémy jsme naštěstí nikdy neměli.“



Ani v Pelhřimově letos v zimě zatím k žádnému zranění spojenému s ledovými „ozdobami“ budov nedošlo. „Po třech letech je konečně opět pořádná zima, ale zatím žádný vážný případ, kdy by padající rampouchy někoho zranily, u nás nebyl. A pokud vím, nikdo ani sníh na střechách, ohrožující kolemjdoucí, nehlásil,“ řekl starosta Pelhřimova František Kučera.



O odklizení nebezpečných rampouchů se postará město. „Majitelé domů případné rampouchy nebo sníh na střechách nahlásí městu, které to posléze řeší ve spolupráci s hasiči,“ popsal Kučera, co mají lidé dělat. Někdy vypomůžou i Technické služby města Pelhřimova.



Sníh a led na střechách domů je zejména při oblevě velmi nebezpečný. Města a obce jsou pro případ poranění nebo poškození majetku sněhem či rampouchy padajícími ze střech budov, které vlastní, většinou pojištěny. „U nás ve Žďáře bohudík k podobným situacím téměř nedochází. Poslední takový případ se tady stal začátkem devadesátých let. Problémy nemáme ani letošní zimu,“ sdělil vedoucí odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu Jaroslav Kadlec.



O něco hůře jsou na tom v nedalekém Novém Městě na Moravě. Tamní městský úřad si svůj majetek proti případným škodám rovněž pojistil, střechy historických domů v městské památkové zóně, mnohdy špatně zaizolované, jsou však pro padání sněhu a vznik rampouchů jako stvořené. „Už se nám v minulosti několikrát stalo, že padající sníh poškodil majetek. Pojištěni jsme, ale kdyby to někomu způsobilo vážný úraz, bylo by to hrozné, zdraví nebo dokonce život nemůžou peníze nikdy nahradit. Proto se snažíme s pomocí hasičů sníh a rampouchy pokaždé odklidit včas,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.