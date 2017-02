Pozemek na stavbu domu si lidé budou moci koupit v aukci

Třebíč - Jedenáct nových rodinných domů by v nejbližších letech mělo vyrůst v lokalitě Na Kopcích v Třebíči. Právě tolik parcel bude na začátku dubna nabízet zájemcům třebíčská radnice. Pozemky prodá město v aukci. Vyvolávací ceny začínají na 1,2 milionu korun.

Rok 2016 - lokalita Na Kopcích - východ.Foto: MěÚ Třebíč

„Jedenáct pozemků bylo ohodnoceno znaleckým posudkem na tržní cenu 1 620 korun za metr čtvereční," informoval radní Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč), který má ve vedení města na starosti aktivity incomingu. Podle velikosti parcel jsou ceny v rozmezí od 1,21 do 1,77 milionu korun. Ty budou vyvolávací cenou v aukci. Minimální příhoz bude 20 tisíc korun.

Prvních pět pozemků se bude dražit 3. dubna a zbylé následně 4. dubna, vždy od 15 hodin v budově městského úřadu na Karlově náměstí. „Každý zájemce, který se do aukce přihlásí, musí složit jistinu ve výši 150 tisíc korun. Stačí složit jednu pro možnost přihlášení se do všech jedenácti aukcí. V momentě, kdy vysoutěží jeden pozemek, aukce pro něj končí," popsal Pacal. Jistinu je nutné odeslat na účet města do 30. března.

Podmíněno kolaudací

Komu se podaří v aukci pozemek získat, musí na něm nejpozději do 31. prosince 2019 postavit rodinný dům a nechat jej zkolaudovat.

Vedení města tak pokračuje v aktivitách, které začalo loni a předloni. V loňském roce vedení města prodalo formou aukce jeden pozemek v ulici Alšova a další čtyři v ulici Švabinského na místě bývalého domu dětí a mládeže. Tam se ceny vyšplhaly z vyvolávacích 940 tisíc korun i na 1,74 milionu korun.

A pokračovat chce radnice s přípravou dalších pozemků také v dalších letech. V příštím roce by měl pokračovat prodej parcel v lokalitě Na Kopcích západ. „V rozpočtu pro letošní rok je připraveno 17 milionů korun na zasíťování těchto pozemků," dodal starosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL). Tam vznikne dalších 33 pozemků. Ty by se mohly začít prodávat za rok.

Poslední naplánovanou lokalitou jsou pozemky u polikliniky v ulici Vltavínská. Tam by v budoucnu mohlo vzniknout až dalších 80 parcel.