Poutníci navštíví místa spojená s novodobými mučedníky

Třebíčsko – Téměř třicetikilometrovou pouť připravují lidé z několika farností na Třebíčsku. V sobotu chtějí projít trasu z Lukova do Přibyslavic, aby společnou modlitbou prosili za obnovu manželství a rodin. Loni se pouť konala poprvé.

„Šla malá skupinka asi jen dvanácti lidí, ale bylo to hezké, a tak doufám, že nás letos půjde více. Také se chystám,“ řekl přibyslavický farář Jacek Kruczek.

Začátek a směr pěší pouti, které se může zúčastnit kdokoli, není náhodný. V Lukově se totiž narodil P. Jan Bula, označovaný za novodobého mučedníka, kterého nechal v roce 1952 ve vykonstruovaném procesu vedeném proti kněžím z Třebíčska tehdejší komunistický režim popravit. Trasa pouti vede z Lukova do Babic. Právě tam sloužil jako duchovní při svém zatčení P. Václav Drbola, jehož osud je stejný s Bulovým. Poutníci se dále vydají do Rokytnice nad Rokytnou, které byly prvním a zároveň posledním kněžským působištěm právě pro faráře Jana Bulu. Cílem trasy jsou Přibyslavice a tamní poutní kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Akce se uskuteční v sobotu, tedy den před druhou nedělí velikonoční a zároveň svátkem Božího milosrdenství. Poutníci vyjdou v 7 hodin od lukovského kostela sv. Jana Křtitele. Mše svatá je čeká v Přibyslavicích v 15 hodin. Sloužit ji bude P. Ladislav Hubáček. „Je to Salesián z Moravských Budějovic. Rádi ho u nás přivítáme,“ dodal Jacek Kruczek.

Brněnské biskupství začalo asi před šesti lety pracovat na blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Diecézní část řízení se již podařilo dokončit a spisy o životě a mučednické smrti obou farářů zamířily do Vatikánu. Tam se jim nyní věnuje speciální komise. Její zkoumání může trvat několik let. Pokud komise vysloví souhlas, získají oba kněží titul blahoslavený. Už dnes jsou označováni jako služebníci Boží.



2. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (na přímluvu mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly

sobota 22. dubna

7.00 odchod z kostela sv. Jana Křtitele v Lukově, modlitba a požehnání na cestu

9.00 Babice, krátké zastavení

12.00 Rokytnice, krátké zastavení

15.00 Přibyslavice, mše svatá pod vedením P. Ladislava Hubáčka

K poutníkům se lze připojit kdekoli na trase (téměř 30 km): Lukov – Vícenice – Horní Lažany – Babice – Bolíkovice – Čáslavice – Římov – Rokytnice – Markvartice – Hvězdoňovice – Petrovice – Přibyslavice