Poslanci zakázali obcím dluhy. Pucov je v pasti

Třebíčsko - Poslanci schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti, který se týká i obcí. Znamená to, že se nebudou moct zadlužit více, než do výše 60 procent svých příjmů.

Starosta Pucova Josef SvobodaFoto: Deník/Kamil Černý

Hlavně starostové malých obcí to kritizují. Obávají se, že si nebudou moci dovolit velké investice. „Máme rozpočet s necelými dvěma miliony příjmů, takže si nebudeme moct půjčit více než milion. Čistička odpadních vod nás bude stát přes dvacet milionů, takže nechápu, jak ji budeme moct udělat," upozornil starosta Pucova Josef Svoboda.

V obci by se kvůli rozpočtové odpovědnosti zastavily i větší a už několik měsíců plánované opravy. „Obecní silnice směrem k Naloučanům je už teď v havarijním stavu. Pokud si na rekonstrukci nepůjčíme, tak budeme muset šetřit, a než na to našetříme, tak už nebude co opravovat," poznamenal pucovský starosta. Bez úvěru, byť pouze krátkodobého, si neumí rozvoj obce představit ani starosta Koutů Miloš Dočekal. „Ten zákon je naprosto absurdní," mínil. „Bez úvěru to dnes nejde. Prvně musíte vše proúčtovat firmě, zaplatit, poté čekáte s fakturami na vyhodnocení dotace a až pak dostanete peníze," popsal Dočekal.

Jednou z posledních velkých investic v Koutech bylo zateplení školy. Stálo to tři miliony a podle starosty by se projekt bez dotace a půjčky zrealizoval jen těžko. Návrh zákona přesto poslanci schválili, a to už podruhé. Jejich první rozhodnutí jim vrátili senátoři, kteří zákon přijmout odmítli. Změnit názor poslanců před druhým hlasováním se snažil senátor z Jihlavska Miloš Vystrčil (ODS). Zákon podle něj půjde přímo proti rozvoji malých obcí. „Jak zainvestují kanalizaci, opravu školy, výstavbu haly, opravu silnice? Ve všech případech dojde u malých obcí k tomu, že si půjčí vždycky více, než je jejich roční rozpočet," mínil. Podle Miloše Vystrčila je zákon také protiústavní. Myslí si to i předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Zasahuje totiž do práva obcí nakládat s majetkem," vysvětlil František Lukl. Pokud se menší obce budou chtít rozvíjet za cenu nemalých půjček, bude je stát podle předsedy svazu obcí finančně trestat. „Zákon říká, že při zadluženosti vyšší než 60 procent průměru svých příjmů za poslední čtyři roky přijdou o pět procent z daní," upozornil předseda Svazu měst a obcí.

Ve sněmovní debatě, která předcházela druhému schválení návrhu zákona poslanci, vystoupil i ministr financí Andrej Babiš (ANO). Přijetí rozpočtové odpovědnosti podpořil jako preventivní opatření, které doteď neexistovalo. „Lidé mají pocit, že obce žijí ve vzduchoprázdnu, ale ony žijí z daní daňových poplatníků, a tím, že se nám daří vybírat daně, tak obce fungují skvěle. Pokud ale nějaký starosta bude hospodařit nezodpovědně, obec předluží a ta zbankrotuje, tak to zaplatí daňoví poplatníci," upozornil Andrej Babiš.

Podle kritiků zákona ale jde o likvidační krok směrem k rozvoji obcí. To ministr odmítl, protože hospodaření státu a tím i samospráv je na vzestupu. Zákon o rozpočtové odpovědnosti by totiž zafungoval až v případě šedesátiprocentního zadlužení, současná červená čísla všech českých obcí a měst se však nyní nacházejí na hodnotě pouhých 5,6 procenta. „A půjde to ještě dolů," dodal Andrej Babiš. I příjmy obcí se podle něj meziročně zvyšují. „Daňové příjmy obcí za rok 2016 oproti roku 2015 narostly o čtrnáct miliard a na rok 2017 se počítá s dalším nárůstem o osm miliard," slíbil ministr financí. Zákon se dotkne obcí prý jen teoreticky. Stát tím nechce dopustit, aby se některá z obcí předlužila, a zároveň hodlá vyhovět požadavkům Evropské unie. Podle Andreje Babiše je Česká republika poslední zemí z osmadvacítky, která ještě zákon o rozpočtové odpovědnosti nemá. „Byl bych rád, abychom si nekazili reputaci na finančních trzích. Měli bychom tomu jako poslední v Evropě vyhovět," podotkl.

Ústavní žaloba

Poslanci návrh zákona schválili, a to i přes nesouhlas senátorů napříč politickými stranami, opozice ve Sněmovně a Svazu měst a obcí. Senátor Miloš Vystrčil řekl, že bude iniciovat žalobu k Ústavnímu soudu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dodal, že Ministerstvo financí by mělo připravit novelu zákona, která vyhoví výtkám samospráv. Prezident republiky Miloš Zeman už zákon podepsal.

Poslanec a místostarosta Studence Josef Zahradníček (KSČM) přesto věří, že se podoba legislativy ještě změní. „Dokud není ve sbírce zákonů, tak jde zatím jen o spekulaci, jak bude skutečně vypadat a jak bude fungovat," řekl s tím, že o návrhu nehlasoval, protože byl z jednání Sněmovny omluven. Jinak by prý jako ostatní komunisté hlasoval proti.