Poprask na Hrádku. Místní nechtějí stavbu se stoly a lavičkami

Třebíč - Slovy mystiků by se mohlo říct, že had se zakousl do vlastního ocasu. Ten, který byl kdysi kritizován za svůj dům na louce u židovského hřbitova na Hrádku v Třebíči, dnes napadá výstavbu zázemí pro volnočasové akce ve stejné lokalitě. Aktéři zůstávají, jen si vyměnili role.

Na Hrádku chce radnice nechat postavit menší dřevěnou stavbu se třemi toaletami, kuchyňkou a elektrickou přípojkou. Vyrůst by měla tam, kde stávala kotelna bývalého Domu dětí a mládeže (DDM). Zázemí si vyžádali pořadatelé akcí pro veřejnost z místních občanských sdružení, protože louka na Hrádku je pro taková setkávání ojedinělá a zázemí po zbourání DDM tam chybí.

Součástí dřevěné stavby má být i otevřená stříška se stoly a lavicemi. A právě to se několika obyvatelům Hrádku nelíbí. Obávají se, že se pod stříškou budou scházet bezdomovci a opilci. „Nemám nic proti vybudování objektu, který bude uzavřený a zabezpečený a sloužit například jako klubovna pro skauty. Přístřeškem ale vytváříte vyložené zázemí pro to, aby se tam scházely rizikové skupiny. Už dnes je zejména v nočních hodinách Hrádek ne právě bezpečnou lokalitou. Podívejte se, jak vypadá nedávno vysázená alej – ze 13 stromů ve spodní řadě zůstal jediný,“ vyčetl představitelům radnice Jan Vavera, majitel nepřehlédnutelného domu u židovského hřbitova.

Stavba jeho domu se na počátku tisíciletí v Třebíči stala kauzou desetiletí. Na Hrádku mělo tehdy stavebních parcel vzniknout hned osm. Proti se tehdy postavilo volební uskupení Břehy. Dá se dokonce říct, že lidé z Břehů právě kvůli Hrádku vstoupili do komunální politiky, aby zájmy tehdejších politických skupin zvrátili. Nakonec se jim rozparcelování louky na stavební místa podařilo zastavit. Až na jednu výjimku. Tou je právě dům Jana Vavery. Ten tvrdí, že s plány na rozparcelování louky neměl nikdy nic společného a také s nimi nesouhlasil. Pozemek prý našel v nabídce realitní kanceláře a koupil jej. K domu si mohl zbudovat i soukromou cestu skrze louku, i na to dostal od radnice s tehdejším sociálnědemokratickým vedením v čele povolení.

V době, kdy Vaverovi zakoupili pozemek nad židovským hřbitovem, Břehy proti jakýmkoliv zásahům do zeleně na Hrádku hlasitě protestovaly. Z opoziční pozice se uskupení postupem let posunulo do radničních křesel. Břehy reprezentuje místostarosta Milan Zeibert a zastupitel a majitel firmy Kapucín Milan Šťastný. A také architekt Jan Lukášek ze stejné firmy. Jan Lukášek zpracoval projekt zázemí na Hrádku a místostarosta Zeibert jej teď za radnici obhajuje. Když teď Jan Vavera vystupuje proti, poněkud to připomíná odvetu. „Udělali jste si politickou kariéru na tom, když jsem si potřeboval zbudovat přístupovou cestu k domu. Nyní navrhujete vybudovat čtyřikrát větší parkoviště, než které bylo navrženo v době plného fungování DDM, proti kterému jste tak důrazně vystupovali,“ nechal se slyšet na schůzce obyvatel Hrádku se zástupci radnice Jan Vavera.

Milan Šťastný si nebral servítky. „Ten váš barák tam neměl nikdy stát. Znehodnotil jste to místo, zničil horizont památky Unesco. Vaše prosazování vlastních zájmů na úkor veřejných není fér. Zvedá se mi z toho kufr,“ řekl.

Jan Vavera na to podotkl, že dům postavil legálně. „Pozemek jsem koupil v realitce, kde byl inzerován několik měsíců. Město stejně jako kdokoliv jiný mělo možnost pozemek vykoupit a začlenit do parku. Cestu jsem zaplatil ze svého. Mám souhlas stavebního úřadu, památkářů i židovské obce. Pokud jsem stavbou domu někoho urazil, mrzí mě to a omlouvám se mu. Ale v době, kdy fungoval na Hrádku DDM, jsem nepředpokládal, že zbudování přístupové cesty vyvolá takovou reakci. Kdybych to tušil, pozemek bych nejspíše tehdy nekupoval. Nicméně stalo se a měl byste se s tím smířit,“ odvětil.

Proti zázemí se stoly a lavičkami vystoupili ještě tři další obyvatelé Hrádku. Další místní obyvatelce se nelíbí parkovací místa, která tam mají také vzniknout. Má jí být 24. „Parkoviště je blízko mého domu. Auta se mi budou točit přímo u oken,“ zdůraznila místní Jana Cízlová. Nyní se na Hrádku parkuje na příjezdové cestě v obou směrech živelně. Parkovací místa mají vzniknout v zelené ploše u cesty, ta by měla poté zůstávat volná.

Další místní usedlíci se k úpravám naopak přiklonili. „My stavbu podporujeme. Pan Vavera rozhodně není náš mluvčí,“ podotkl Viktor Kolář a dodal, že hovoří i za svoji sousedku.

Úpravu lesoparku na Hrádku plánuje radnice uskutečnit v několika etapách. V první by mělo vzniknout právě již zmíněné zázemí s toaletami, v dalších by mělo dojít na výměnu laviček, zpevnění zídek nebo na osvětlení páteřní cesty po celé délce až k Masarykově vyhlídce.

Záměrem radnice je podle místostarosty Zeiberta místo zatraktivnit pro místní i přespolní obyvatele, a také pro turisty. „Je z různých míst dokázáno, že pokud se prostor zkulturní, přestane být zajímavý pro skupiny obyvatelstva, které by tam mohly činit problémy. Příkladem je hřiště v Kočičině a Hasskova zahrada,“ poznamenal Zeibert.