Pole i sady mrazivé teploty léčí. V půdě hynou škůdci

Třebíčsko - Zemědělci i zahrádkáři už téměř zapomněli, jak vypadají tuhé mrazy. V posledních dnech ale opět nastaly a ti, kteří se díky své profesi nebo zálibě věnují práci na poli nebo v ovocném sadu, teploty hluboko pod nulou vítají.

„Po loňské a předloňské teplé zimě byl tlak škůdců enormní. Byli přemnožení, teď se jejich počty určitě utlumí," pochvaloval si agronom podniku Agro Mohelno Josef Řezanina.

Zemědělci by si prý mohly už zjara oddechnout od většího množství mšic a krytonosců, kteří škodí řepkám. „U nás jsme už letos naměřili minus 15 i 17 stupňů. To bude na likvidaci značného množství škůdců stačit," mínil Josef Řezanina.

Podle předsedy třebíčské organizace Českého zahrádkářského svazu Blažeje Bobka jsou teploty pro ovocné sady i zeleninové záhonky příznivé. „A protože meteorologové je měří dva metry nad zemí, tak při zemi jsou ještě nižší," řekl.

Mrazivý navíc není jen vzduch a povrch půdy. Podle Blažeje Bobka je zem místy promrzlá až do hloubky třiceti centimetrů. „A to zlikviduje mšice i obaleče, se kterými jsme měli loni velké problémy," připomněl předseda třebíčských zahrádkářů. „Obaleči se obvykle objevují ve dvou vlnách, poprvé na konci července a potom ještě v srpnu, loni s nimi ale někteří moji kolegové bojovali celou sezonu," upozornil. Právě mrazy by stavy po ovoci lačnících mšic a obalečů měly zásadně zredukovat. „Určitě nebude hrozit nějaké přemnožení," poznamenal Blažej Bobek.

Současné počasí by mohlo pomoci také majitelům lesů. Někteří ještě teď odklízejí stromy, které hlavně loni v létě napadli kůrovci.

Voda v larvách

Mrazy by jejich počty mohly snížit, podle znalce v oboru lesního hospodářství, Jiřího Konopáče z Horních Vilémovic, však ne výrazně. „Kůrovec přezimovává ve všech svých stádiích vývoje. Dospělí brouci jsou schovaní v hrabance, tam jsou v bezpečí a na jaře budou schopni vylétnout. Larvy, které jsou pod kůrou stromů, ale tohle nepřežijí. Přeci jen je v nich docela dost vody, která teď zmrzne," vysvětlil. „Těžko se mi to odhaduje, ale řekl bych, že to může v úbytku kůrovce pro letošní sezonu pomoct tak maximálně z deseti procent. Takže to nebude něco, co by postup kůrovce zastavilo," zamýšlel se Jiří Konopáč.

Ani teploty hluboko pod bodem mrazu příliš neuškodí myším a dalším hlodavcům, kteří by mohli na zahrádkách a polích v letošním roce škodit. „Hlodavci dostávají zabrat hlavně, když jsou teploty kolem nuly, je vlhko a oni se nachladnou a uhynou. V tvrdých mrazech se dokážou ukrýt," poznamenal mohelenský agronom Josef Řezanina.

Oslovení zahrádkáři a zemědělci jsou s vývojem zimy zatím spokojení, zároveň však dodávají, že nejchladnější období v roce ještě neskončilo. „Na konečné úrodě se podepisuje mnoho faktorů i během jara a léta, teď máme štěstí v tom, že i přes mrazy jsou plodiny schované pod sněhem," podotkl Josef Řezanina. „Pokud by se stalo, že by sníh odtál a takové mrazy jako v doteď by pokračovaly, tak by to určitě místy i hodně plodiny poškodilo. Doufejme, že se to nestane," dodal.