Podél přehrady vede nová turistická trasa. Prošli jsme ji za vás

Třebíčsko - Podél Dalešické přehrady vede nová turistická značka. Zelená směrovka turisty navede až přímo k vodě na místa, která jsou velmi poutavá.

Trasu na levém břehu přehrady loni vyznačili značkaři z třebíčského Klubu českých turistů. „Chtěli jsme značení udělat co nejblíž k vodě, což se nám podařilo od Stropešínského mostu až do Koněšína. Dál už to moc k vodě nešlo,“ říká předseda třebíčských turistů Ladislav Tomáš.

Značení začíná na silnici u Stropešínského mostu. Zelená turistická značka vede lesem směrem k vrcholu Bouzanov, klesáním se turisté dostanou na pláž s výhledem na skalnatý ostrov s porostem borovic. Místo má název Lavičky, od lavicovitě tvarovaných skalisek.

Značení odtud pokračuje směrem ke Kozlanům, nejprve strmě do kopce po asfaltové cestě, která se později mění na obyčejnou nezpevněnou cestu. Dostáváme se na kraj lesa s výhledem na Kozlany, k bývalé Juřicově hájence. Podél chat pokračujeme opět lesním porostem a klesáním se dostáváme k zátoce u Kozlovského potoka. Krátký úsek nad vodou je zde na překonání poměrně náročný, třebíčští turisté slibují, že zváží natažení lana pro snadnější zdolávání svahu.

Po překročení potoka zelená značka traverzuje opět vzhůru, ke Kozlovským skalám. Přímo k nim sice značení nevede, není ale těžké je najít. Skaliska poskytují nádherný výhled na zříceninu hradu Kozlov, který je za plného stavu vody v přehradě na ostrově.

Po zelené se dostaneme skrze další chatovou oblast na kraj lesa opět s výhledem na Kozlany. Máme za sebou čtyři kilometry cesty a směrovka nám říká, že do Vladislavi - kde značení končí - zbývá osm kilometrů. Zelená značka dále vede lesem do Koněšína. Odtud přes pole k bývalé Prachovně u Vladislavi, odkud pokračuje podél břehu do cíle.

Pro úplnost je třeba dodat, že nově je přeložena i červená turistická značka na druhém břehu řeky Jihlavy. „Z Vladislavi nevede po silnici do Číměře, ale kolem vody podél Čermákova mlýna,“ doplnil Ladislav Tomáš.

