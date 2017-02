Po smrti majitele získal vše stát

Přibyslavice – Snad každý člověk se těší na pouť, která se v jeho obci nebo městě koná vždy jednou v roce. Lidé v Přibyslavicích ale mají to štěstí, že si ji mohou užít každý měsíc, vždy první sobotu. Kdo by ale čekal kolotoče na návsi, byl by zklamán.