Třebíč - Loni na jaře začala demolice Podklášterského mostu, který už nevyhovoval potřebám současného provozu. Práce si objednal Kraj Vysočina, kterému most i s navazujími silnicemi patří.

Po roce se znovu otevřel Podklášterský most .Foto: Deník / Černý Kamil

Stavba nového přemostění řeky Jihlavy mělo být na stejném místě hotová ještě před koncem loňského roku.

Kvůli komplikacím při výkopových pracích v podloží a také zimnímu období se stavba výrazně protáhla, a to až do druhé poloviny letošního dubna. První řidiči se po novém Podklášterském mostě projeli v sobotu v podvečer. Stejně tak se po něm mohli projít i první chodci.

Oproti svému předchůdci je nový most o jeden jízdní pruh širší, což by mělo pomoci plynulosti dopravy ve směru na Karlovo a Komenského náměstí. Nový most také nemá středový pilíř. Investice Kraje Vysočina je přibližně 50 milionů korun.