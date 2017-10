Po dva týdny nemohou přistávat letadla na vojenském letišti u Náměště

Náměšť nad Oslavou – Stavební stroje se zakously do části železobetonové pojezdové dráhy na vojenském letišti u Náměště. Stavaři musejí stihnout do 17. listopadu tohoto roku opravit celkem tři tisíce metrů čtverečních plochy. Rekonstrukce zahrnuje i důkladnou obnovu prostoru před hangárem, v němž parkují stroje údržby letiště.

„Jde o plánovanou rekonstrukci, která vyjde na částku okolo třiceti milionů korun,“ uvedl Tomáš Kadera, zástupce náčelníka štábu letiště.

Od úterý 3. října bude výluka pro křídlaté letouny, to znamená, že neodstartuje ani nepřistane žádné letadlo. Děje se tak každý rok, kdy si armáda určí, kterou část ploch zrenovuje. Musí to být pokaždé v jiném termínu, než na ostatních vojenských letištích v republice. Protože i to náměšťské plní důležitou roli v systému Armády České republiky i NATO.

Letiště u Náměště je typické svým železobetonovým povrchem, pro zajímavost například v Praze mají asfalt.

Vrchní vrstva původního železobetonu se při rekonstrukci roztluče stavebnímu stroji, oddělí se stará kovová armatura od betonu a povrch se připraví pro novou pokládku, která pak musí „zrát“ měsíc. Jde o vrstvu železobetonu o tloušťce 12 až 14 centimetrů. Dělníci vlastně vytvářejí velké obdélníky, mezi nimiž nechávají takzvané dilatační spáry. Ty se zalévají pružným materiálem, který železobetonovým plotnám umožňuje se bez následků rozpínat nebo smršťovat v závislosti na okolní teplotě.

„Co letištní povrch ničí nejvíc? Logicky provoz, tedy zátěž a mechanické působení letounů. Pak taky počasí. A nesmíme zapomínat na chemické a fyzikální vlivy při údržbě,“ vysvětlil Tomáš Kadera.

V zimě, když napadne sníh, je nutné ho rychle a účinně odstranit, aby byl letový provoz bezpečný. Používají se fukary, které šokově ohřejí promrzlý povrch.

„A dále se u nás solí. Ale používáme sůl, která je jiná, než cestářská chloridová, jež je svým složením agresivnější. Ta naše je na jiné bázi, šetrnější, ale pořád je to sůl,“ vysvětlil správce letiště Luděk Michna.

Nynější výluka není jediná plánovaná, která se dotkne provozu náměšťského letiště v tomto roce.

„Musíme ještě stihnout udělat zdrsnění celé vzletové a přistávací dráhy. Budeme to dělat v historii letecké základny poprvé. Letouny totiž potřebují do určité míry hrubý povrch pro bezpečné starty a přistání,“ vysvětlil Luděk Michna s tím, že odborníci konstatovali, že nastal čas zdrsnění plochy obnovit. „Výluka taky potrvá dva týdny, přesný termín začátku zatím není stanoven,“ doplnil správce.

Vzletová a přistávací dráha je dlouhá 2,4 kilometru a široká 45 metrů. Její poslední generální oprava se uskutečnila v polovině 80. let. „Takže zhruba do deseti let se bude dělat další. A nepůjde o nic malého. Předpokládá se investice přibližně 1,7 miliardy korun. To pak bude letiště určitě mimo provoz nejméně jeden rok,“ prozradil zástupce náčelníka štábu letiště Tomáš Kadera.