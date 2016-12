Optická síť Horácka dál čeká na dotaci. V Trnavě se buduje

Třebíčsko – Projekt optické sítě, která měla propojit několik obcí Ekologického mikroregionu Horácko, se v loňském roce nezrealizoval, i když se to plánovalo. Rada mikroregionu má hotový záměr na papíře a společně s obcemi vyčkává na dotační titul.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Lukeš

Ten však zatím chybí a úplně všichni starostové nečekají. V Trnavě se už chránícími trubičkami profukují menší, do kterých by si za několik málo let měl nový provozovatel internetu snadno zavést optický kabel. „Pracuje se na první ze čtyř etap, v ní připojíme obecní úřad, kde bude rozvaděč, a dále školu a školku. Následovat budou jednotlivé části obce a konkrétně domy," popsal trnavský starosta Břetislav Česnek.

Každá z etap bude obecní rozpočet stát kolem půl milionu korun, dalších 250 tisíc přidá Kraj Vysočina. Projekt v Trnavě se rozběhl, mikroregion se přitom o jeho spuštění snažil sedm let. Navíc už před tím se o optické sítě, která propojí několik obcí, dlouho hovořilo.

Podle radní Horácka a starostky Náramče Ludmily Jelínkové však projekt od počátku zdržovaly okolnosti, které nebylo možné ovlivnit. Rada mikroregionu musela během vytváření plánů měnit projektanta a později i manažerku. „Termíny dodání nejrůznějších dokumentů se dařilo plnit jen tak tak. Od Regionálního operačního programu Jihovýchod, který nám měl poskytnou dotaci, jsme měli výjimku z výjimky," líčila Ludmila Jelínková.

Šance se rozplynula

Celý proces posléze zdržela i výběrová řízení na stavební firmu, která pokládku chránícího potrubí provede. V prvním kole se žádný uchazeč nepřihlásil, ve druhém sice už ano, vítězná firma však pracovat odmítla, protože do konce roku, kdy musely být práce kvůli přislíbené více jak čtyřicetimilionové dotaci hotové, zbývaly tři měsíce. Za tak krátkou dobu prý nebylo i vzhledem k blížící se zimě možné stavbu provést a naděje na evropskou dotaci se tak rozplynula.

V Trnavě se však práce skloubit podařilo a při výkopových pracích nechala obec už dříve chránící potrubí položit. Dnes už je tak napřed a staví sama. „Kdyby na tom mikroregion tak nelpěl, tak jsme to měli sami hotové už před dvěma roky," upozornil Břetislav Česnek.

Bez předchozích výkopů by nevznikla

Přiznal ale, že bez dříve položeného potrubí by optická síť v Trnavě dnes nevznikala. Kopat totiž jen kvůli optice by se prý nevyplatilo. Stejný pohled má starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Projekt mikroregionu je podle něj u ledu, dlouho by ale v takovém stavu být nemusel. „Už před časem jsem navrhl, aby se to, co je cenné, prodalo nějaké velké společnosti, operátorovi, který to bude schopen dotáhnout. Je totiž hotový projekt s tím, že se podařilo s majiteli pozemků domluvit, kudy optika povede. To je cenné a šlo by to zpeněžit," tvrdí Zdeněk Souček.

Jeho návrh ovšem vedení Horácka odmítlo. „Kraj přislíbil, že nám pomůže. Hledá se způsob, na jaký grant to napasovat. Možná to vyjde přes ministerstvo práce a jím nevyčerpané penízez EU. Ten projekt nespí," podotkla Ludmila Jelínková.

Sama navíc pochybuje, že by měl o koupi hotového projektu někdo zájem.

Optická síť má veřejným institucím i běžným uživatelům přinést podstatně rychlejší internet. Umožní také přijímat kvalitní televizní signál.