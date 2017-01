Opravovat se bude u Svatoslavi a Pucova

Třebíčsko - Největší dopravní komplikace čekají letos na řidiče v Třebíči a také v její těsné blízkosti. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje opravit úsek od Třebíče směrem k Vladislavi, po odbočku k Hostákovu.

Největší dopravní komplikace čekají letos na řidiče v Třebíči a také v její těsné blízkosti.Foto: Deník/ Kamil Černý

„Jde o úsek, který nám ještě zbývá. Další navazující k Vladislavi jsme už v posledních letech zrekonstruovali," podotkla ředitelka vysočinského ŘSD Marie Tesařová. Zmizet by podle ní zároveň měly betonové zátarasy, které zužují silnici na mostku ve výjezdu z Tře-bíče ve směru na Brno. Silnice by se tam díky tomu měla podstatně rozšířit. „A opravou projde i mostek, který už je v havarijním stavu," dodala Tesařová.

Rekonstrukce čeká i několik silnic, které spravuje Kraj Vysočina. Nejde sice o nejfrekventovanější úseky na Třebíčsku, pro místní obyvatele a řidiče jsou ale velmi důležité.

Špatný stav komunikace ve směru k Velké Bíteši a dálnici trápí například lidi v Pucově. „Je to nejkratší cesta za prací ve Velké Bíteši nebo v Brně i pro obyvatele Jasenice. Teď se tam ale dá jezdit jen pomalu a velmi opatrně. Silnice je v hrozném stavu a struhy jsou už zcela nefunkční," upozornil pucovský starosta Josef Svoboda.

Jisté naopak zatím není, že se bude opravovat podobná silnice v havarijním stavu u Svatoslavi. Kraj ji v plánu má, bude ale záležet na tom, jestli na ni během letošního roku najde prostředky. „Akce je zařazena do takzvaného zásobníku akcí, jejich aktivování bude odvislé od finanční zdatnosti rozpočtu kraje," vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Podle svatoslavského starosty Miroslava Dočekala plánoval kraj silnici ve směru k Čechtínu opravit už loni. „Je to tam rok od roku horší, přitom když by byla opravená, tak by lidé určitě jezdili do Třebíče tudy, protože silnice kolem Čechtína už opravené jsou. Teď jezdím, a nejsem sám, radši přes Benetice," zmínil.