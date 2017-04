Oprava Karlova náměstí se odsouvá

Třebíč - Na třebíčském Karlově náměstí se už půl století nic zásadního nezměnilo. A zůstane to tak i nejméně další rok. Radnice sice lidem už loni představila novou tvář centra města, rekonstrukci teď ale odsouvá. Zahájení prací se prý zaseklo na koordinaci oprav sítí pod náměstím.

Karlovo náměstí v Třebíči.Foto: Deník/ František Vondrák

Sladit položení nových přípojek vody, kanalizace, plynu a dalších vedení tak, aby bylo v souladu s normami, je prý náročné. „Ukazuje se, že to nebude vůbec jednoduchá záležitost. Sítě tam byly pokládány v době, kdy platily normy a předpisy, které se od té doby velmi zpřísnily. Umístění sítí a jejich přípojek do objektů je nesmírně komplikované,“ řekla místostarostka Marie Černá. Připustila, že přípravný proces bude delší, než radnice očekávala. Do země se podle všeho letos nekopne. „Možná na podzim bude územní rozhodnutí,“ sdělila místostarostka.

Kvůli koordinaci projektové dokumentace jednotlivých správců sítí probíhá podle ní i několik schůzek týdně. Sítí pod centrálním náměstím vede celkem šest, jejich správci musí navíc brát ohled na umístění stromů, sloupů veřejného osvětlení a také na parkovací místa, protože na nich nemůže být umístěn kanál ani uzávěr vody. „Jsem překvapena, co vše se musí brát v úvahu. Správci sítí jsou už netrpěliví,“ přiznala.

Hlavní kanalizační řad na dolní straně náměstí vodaři už v minulých letech opravili speciální metodou, aniž by museli rozkopat vozovku. Vyměnit se musí páteřní řad na horní straně a také přípojky k domům. Potrubí je už ve značně špatném stavu. „Rozvody vody a kanalizační přípojky jsou ze třicátých let minulého století. Jsou na hranici životnosti, četnost havárií je tam vyšší,“ poznamenal radní Pavel Heřman.

Nevyhnutelnou opravu sítí chce právě radnice spojit s rekonstrukcí náměstí. Mělo by dostat nový povrch, o něco ubude parkovacích míst, nástupiště městské dopravy bude přemístěno na spodní stranu. Náměstí by také už nemělo být oboustranně průjezdné.