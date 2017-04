Oprava Bráfovy třídy potrvá dva roky

Třebíč - Uzavírka Bráfovy třídy v Třebíči je potvrzená. Neprůjezdná zůstane na půl roku od 1. května. Oprava hlavního tahu byla závislá na otevření Podklášterského mostu, protože přes ten povede objížďka směrem na Brno. Most slíbilo hejtmanství otevřít už koncem příštího týdne.

Ulice Bráfova.Foto: Deník/ František Vondrák

Bráfovu třídy opraví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dvě etapy. V první zůstane zavřená silnice od budovy okresního soudu po ulici Husova, a to od 1. května do 30. června. Od začátku července do 30. října bude uzavírka prodloužena až po ulici Nádražní. Opravu úseku od Masarykova náměstí po ulici Nádražní ŘSD nechá až na příští rok.

Objížďka směrem na Brno povede přes nový Podklášterský most, ulicemi 9. května, U Kuchyňky, Táborská a Míčova. Opačným směrem pak přes Hrotovickou, Spojovací, Znojemskou a Nádražní. „Přičemž na Hrotovické ulici bude provizorní malý kruhový objezd nahrazen přenosnými semafory,“ podotkla mluvčí města Irini Martakidisová.

Objížďka pro nákladní auta povede po silnici I/38 do Moravských Budějovic, přes Jaroměřice nad Rokytnou a po silnici II/360 do Třebíče.

Uzavírka a rekonstrukce Bráfovy třídy zkomplikuje život obyvatelům ulic Kostnická, Střelkova a Sadová, nedostanou se autem ke svým domům. „Rada města rozhodla udělit po dobu rekonstrukce výjimku z ceníku a vydat parkovací kartu rezidentům a abonentům z ulic Bráfova třída, Kostnická, Střelkova a Sadová. Parkovací karta bude vydána pro parkoviště za zimním stadionem,“ vzkázala mluvčí.

Na rekonstrukci Bráfova třídy se budou podílet také správci inženýrských sítí. Pod silnicí vede kanalizace a vodovod, místy v hloubce až čtyři metry.

Zavře se Znojemská

Už příští týden čeká na řidiče v Třebíči další past. Zavřený bude frekventovaný úsek Znojemské ulice mezi křižovatkou se Spojovací a kruhovým objezdem u Stop Shopu.

Nejprve zůstane silnice po dva dny zavřená částečně. Projedou jen auta ve směru z Třebíče. Částečná uzavírka bude ve dnech 18. do 19. dubna. „Do Třebíče se řidiči dostanou přes Petrůvky, Ostašov, Lipník, přes Dolní Vilémovice," oznámila mluvčí města Irini Martakidisová.

V obou směrech pak bude úsek Znojemské zavřený od 19. do 22. dubna. „Navržená objízdná trasa povede pro osobní auta a vozidla do 7,5 tuny buď stejnou trasou jako v první etapě, nebo z Jaroměřic nad Rokytnou přes Boňov, Lipník a dále jako u první varianty," popsala mluvčí. Termíny i navržené objízdné trasy se mohou ještě změnit. Důvodem uzavírky je souvislá oprava povrchu silnice.