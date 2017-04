OBRAZEM: Vodojem opět láká na výhled

Třebíč - Hezké počasí vybízí k výletům. I proto se opět po zimní pauze otevřel třebíčský vodojem s vyhlídkovou plošinou Kostelíček.

Z vyhlídkové plošiny je vidět minimálně do okruhu dvacet kilometrů. Foto: Deník/ František Vondrák

Lidé z něj budou mít až do konce října Třebíč jako na dlani. Vodojem zásoboval město do konce 70. let, poté však svůj účel ztratil a chátral. V posledních letech se ho podařilo opravit a vytvořit z něj nejen rozhlednu pro veřejnost, ale i místo pro expozici o historii třebíčského vodárenství.

Otevírací doba Vodojemu Kostelíček Třebíč:

duben: otevřeno o víkendech 10:00 - 16:00

květen - září: otevřeno každý den 10:00 - 17:00

říjen: otevřeno o víkendech 10:00 - 16:00