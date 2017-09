OBRAZEM: Televizní cyklus ukáže krásy přírod Třebíčska

Třebíčsko – Na Třebíčsko a Znojemsko diváky zavede další díl druhé série cyklu Krajinou domova, který ve čtvrtek 14. září ve 21.40 odvysílá druhý program České televize. Věnovat se totiž bude panenským říčním údolím Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Dyje nebo Chvojnice, Mohelenské hadcové stepi, Vranovské přehradě a dalším přírodním krásám.

„Štáb se tentokrát zaměří na jihovýchodní cíp Českomoravské vrchoviny, kde se řeky loučí s Českým masívem hlubokými údolími, která patří k nejzachovalejším u nás. Do hledáčku objektivu se dostane i Oslava s Chvojnicí pod Náměští nad Oslavou. Tam tyto řeky vyhloubily údolí, ve kterém pořád rostou přirozená lesní společenstva se spoustou druhů ptáků,“ sdělil PR specialista České televize Kryštof Diatka.



Divák také uvidí údolí Jihlavy. To sice bylo z části zatopené přehradami, ale pod hrází u Mohelna se Jihlava vrací do svého údolí, jehož části skutečně působí panenským dojmem. A nejde jen o skalní amfiteátr proslulé Mohelenské hadcové stepi.

Krajinou domova II. navštíví i údolí Dyje na hranicích s Rakouskem, které je národním parkem a patří k nejkrásnějším koutům naší přírody. Často se zde setkáváme s kudlankou nábožnou nebo naším největším hadem – užovkou stromovou. Horní část údolí vyplnily vody oblíbené Vranovské přehrady, ale kaňon pod hrází je oázou přírody, doplněnou romantickými stavbami hradů a zámků.



Oproti minulé sérii Krajinou domova, ve které převládala převážně ptačí perspektiva natočená pomocí dronů, zůstane tentokrát kamera mnohem více v rukou kameramanů. „Tvůrci se zaměřili na faunu žijící v natáčených lokalitách a stopovali ji od těch velmi běžných až po ty nejvzácnější druhy,“ doplnil k tomu Diatka.



Další díl se bude příští čtvrtek věnovat Novohradským horám, České Kanadě a Třeboňsku.