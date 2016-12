OBRAZEM: Komenského náměstí je nové

Třebíč - Přestřižením pásky bylo slavnostně otevřeno nově opravené Komenského náměstí v Třebíči. Další úpravy okolí chystá město na jaro příštího roku.

Náměstí je nově předlážděno a lidé na něm mohou využít také nové odpočinkové zóny s lavičkami. Nové jsou i semafory, veřejné osvětlení, pítko, zeleň a stánek s občerstvením.

„Mám z toho prostoru pocit, že se daleko více zlidštil a konečně připomíná náměstí. Má sice slovo náměstí v názvu, ale moc příjemný a přátelský pro ty, kteří se tam pohybovali, nebyl," chválila místostarostka Třebíče Marie Černá (Třebíč můj domov).

Opravy přišly městskou pokladnu na deset a půl milionu korun bez daně. „Máme také požádáno ještě o pětimilionovou dotaci. Zatím ale nevíme, zda nám byla přidělena," informoval místostarosta Třebíče Vladimír Malý (ČSSD).

Hlavní potíže při revitalizaci náměstí nastaly s výměnou dlažby. „Dlažba se běžně ukládá do sypkého podloží, ale zde byly před třiceti lety uloženy do betonu, což byl velký problém. To se negativně projevilo i na délce zhotovení," vysvětlil Malý.

Komenského náměstí mělo být původně otevřené společně s novým Podklášterským mostem, na který navazuje. Na něj si však budou muset obyvatelé Třebíče počkat ještě déle. „Most je kompletně vybetonovaný, dělníci pracují na ukotvení lávek pro pěší po obou stranách mostu, na opěrných zdech a přeložce plynu ze strany od Žerotínova náměstí," uvedl Malý. Práce podle něj pokračují v souladu s harmonogramem, podle kterého by most měl začít sloužit motoristům koncem dubna příštího roku.

Prostor Komenského náměstí je důležitou dopravní tepnou města s velkým počtem aut i chodců. Pro turisty a návštěvníky města bývá rovněž jedním z prvních míst, které navštíví díky tamnímu autobusovému nádraží. Ti se sice nově setkají s novou dlažbou a lavičkami, ale o to kontrastnější podívaná je čeká při pohledu na ošuntělý obchodní dům.

„Opravená půlka patří jedněm majitelům, druhou vlastní tři jiní, kteří se nemohou shodnout. Já jsem se s nimi nemohl domluvit ani na tom, abychom vydláždili prostor mezi sloupy a obchodním domem, který je v jejich vlastnictví. Trvalo mi dva měsíce, než jsem se s nimi domluvil na tom, že nás tam pustí," popsal místostarosta Malý.