OBRAZEM: Dětský divadelní soubor sklízí v Dalešicích aplaus

Dalešice - Mládežnické divadlo v Dalešicích má dlouholetou tradici. Dalešická sokolovna se každoročně ve vánočním čase zaplňuje diváky. Přichází, aby shlédli představení, které sehrál dětský soubor TJ Sokol.

Letos to byla pohádka s názvem Krakonoš a zaječí fajfka. A jak bývá zvykem, byla to hra se zpěvy, doprovázené živou hudbou. Podvakrát zaplněná sokolovna aplaudovala mladým hercům, kteří zvládli nebývalé množství textu a potěšili svými hereckými a pěveckými výkony. Nápadité byly scénické proměny a také kostýmy. I když došlo k obměně souboru, noví, nastupující, ty zkušenější plně nahradili. Činnost divadelního souboru je velmi přínosná pro výchovu a formování mladých, neboť je to smysluplná aktivita, při které děti získávají řadu správných návyků, které se jim budou hodit i v dalším životě.

Rudolf Špaček