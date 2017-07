OBRAZEM: Dějiny tvoří obyčejní a přitom tak neobyčejní lidé, napsal Stehlík

Ohrazenice – Výstavu o sestrách Kovárníkových navštívil v sobotu během slavnostního programu vojenský historik Eduard Stehlík. Uctil památku sester u jejich pamětní desky a prohlédl si výstavku věnovanou jejich životu. V závěru své návštěvy zapsal krátkou zprávu do místní kroniky.

„Dějiny nevznikají samy od sebe, dějiny tvoří obyčejní a přitom tak neobyčejní lidé, takoví, jako byly sestry Kovárníkovy. Jsem nesmírně rád, že Ohrazeničtí na své hrdinky nezapomínají. Patří jim za to můj velký dík!".

Návštěva potěšila i autorku výstavy Pavlínu Sovkovou. „Nejde ani slovy popsat ta radost, když připravujete výstavku na počest sester Kovárníkových a najednou si ji prohlíží pan historik Stehlík. Velmi jej potěšilo, že se o odkaz sester staráme a nezapomínáme na něj," řekla o návštěvě Sovková.

Kromě nečekané návštěvy historika Stehlíka čekalo všechny přítomné ještě jedno překvapení, tentokrát v podobě příjezdu ostatních členů Roty Jana Kubiše 191. strážního praporu aktivních záloh při krajském vojenském velitelství v Jihlavě a KVH Pětačtyřicítka Brno. Do Ohrazenice přijeli zachovalými historickými vojenskými vozy, a pobyli zde až do konce slavnostního programu. Poté odjeli do Dolních Vilémovic, kde o den později proběhla vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí úmrtí rodáka Jana Kubiše.