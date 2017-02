Obec chce vrátit peníze, které vynaložila za zhacenou dotaci

Přibyslavice, Třebíč - Budova Obecního úřadu v Přibyslavicích na Třebíčsku už je sice zateplená a má novou fasádu, cesta k tomuto stavu ale byla zdlouhavá. Protáhla se kvůli nezískání dotace. Vedení obce už přes čtyři roky tvrdí, že za to může firma Letida, která nedodala včas projektovou dokumentaci a další materiály, jež měly být součástí žádosti o dotaci. Vedení Letidy naopak tvrdí, že postupovalo tak, jak mělo, a nic nezanedbalo.

Radnice v Přibyslavicích. Foto: Deník/Kamil Černý

Protože se obě strany nedohodly, skončil spor u Okresního soudu v Třebíči. Obec se žalobou snaží získat přes 190 tisíc korun. Podle starostky Ivany Uhrové (ČSSD) byl termín dodání dokumentů pro Letidu jasně stanoven. Firma ho prý nedodržela, a proto obec na dotaci v první fázi nedosáhla.



Jednatelka Letidy Lenka Doudová tvrdí opak. „Grant Ministerstva životního prostředí fungoval tak, že k ukončení žádostí došlo v okamžiku, kdy se naplnil objem celkových uvolněných prostředků. K tomu došlo v určitý den v 16 hodin, my jsme materiály podávali na poště ve 12.30 a ty už tak nestačily ministerstvu dojít. O konci příjmu žádostí jsme se dozvěděli až v těch 16 hodin, dřív jsme o něm nevěděli a nevěděl o něm nikdo,“ zmínila Lenka Doudová.



Ministerstvo životního prostředí však ve vysvětlení, proč obec na dotaci nedosáhla, uvádí, že viníkem je firma, která měla obecní samosprávě projektovou dokumentaci dodat, a svůj úkol včas nesplnila. „To vyjádření ministerstva je v tomto jednoznačné,“ podotkla Ivana Uhrová.



Přibyslavice později na dotaci na zateplení budovy dosáhly a k opravě budovy úřadu došlo. Lenka Doudová u soudu tvrdí, že se to podařilo i díky materiálům od Letidy. To, co její firma před prvním kolem žádostí vypracovala, ke své práci prý využila jiná firma vybraná obcí pro druhé kolo.



To přibyslavická starostka rázně odmítla. „Žádné materiály být takto předány ani nemohly, protože firma, díky které jsme nakonec dotaci dostali, se musela přizpůsobit novému zadání pro získání dotace, takže ani nemohla vycházet z dřívějších materiálů,“ vysvětlila.



Soudce Jan Hurdík jednání odročil. Na příštím by měl být jako svědek vyslechnut bývalý lidovecký starosta Přibyslavic Roman Vrbka, za jehož mandátu ke spolupráci s Letidou došlo.