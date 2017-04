Obce nechtějí další chalupáře. Chátrající nemovitosti raději kupují

Třebíčsko - Řada domů na vesnicích patří chalupářům, kteří tam přijedou třeba jen párkrát do roka. Další domy jsou opuštěné úplně a chátrají. Některé obce tomu chtějí zabránit. Investují i statisícové částky do koupě nemovitostí.

Například v centru Heraltic se nyní nachází jedenáct domů, které nemají stálé obyvatele. „Jsou buď úplně opuštěné, v některých nikdo nebyl i dvacet let, jiné slouží jen jako chalupa. Majitele tady vidíme jen párkrát do roka,“ poznamenal heraltický starosta Tomáš Málek (nezávislý).



Městys proto už asi před dvěma roky odkoupil menší dům ve středu Heraltic a nedávno zastupitelé odsouhlasili zakoupení dalšího objektu. Podle starosty se tím zabrání vyhnívání centra Heraltic. „K čemu nám bude, když se budeme rozrůstat do šířky, ale náves žít nebude? A pro obec to bude myslím i výhodnější. Než stavět novou lokalitu a budovat sítě, tak koupíme dům s pozemkem v centru obce, kde už všechno vybudované máme,“ podotkl Tomáš Málek.

Rekonstrukce prvního z pořízených domů se letos dokončuje. V přízemí by měla být posilovna a v patře dva obecní byty. Další dům, který městys brzy získá do majetku, nabízí ještě mnohem větší možnosti využití.„Předběžná vize, která se samozřejmě může měnit, je taková, že na zahradě vzniknou tři místa pro nové rodinné domy a na místě zemědělské usedlosti možná až osm bytů pro seniory, mladé lidi bez partnera nebo mladé rodiny. Otázkou je, jestli to bude ve stávajícím domě, nebo místo něj v novostavbě na tomtéž místě,“ popsal heraltický starosta.Na projektu už začal pracovat architekt. Právě on by měl dát obci návrh, jak co nejvýhodněji přetvořit zemědělskou usedlost se zahradou na areál pro nové bydlení. Konečného rozhodnutí heraltických zastupitelů se bude odvíjet i od možnosti získání účelových dotací.Statisícové náklady na pořízení nemovitostí v centrech obcí vynakládají také menší sídla, než jsou Heraltice.Třeba zastupitelé Dolních Lažan souhlasili s nákupem domu na návsi za asi čtvrt milionu. „Už snad třicet let to bylo prázdné. Je to sto let starý dům bez nějakých větších základů. Zbouráme ho a postavíme nový objekt,“ řekla Deníku starostka Dolních Lažan Jiřina Krotká (nezávislá).V domě, který už patří do majetku obecní samosprávy, by měl vzniknout mimo jiné obecní byt pro lidi s tělesným postižením. „Je to zatím stále jen představa, nejprve musíme současný dům zbourat. Ale kromě bytu by tam mohla být i hasičárna, knihovna, společenská místnost a hlavně sociální zařízení, protože to nám při kulturních nebo sportovních akcích na návsi v současné době chybí,“ poznamenala starostka Dolních Lažan.

O pořízení dlouho opuštěné nemovitosti přemýšlí také vedení obce Horní Vilémovice. Ve starém domě s poměrně velkou zahradou sídlil v minulosti místní polesný, více než deset let však budova pustne a s ní také okolní pozemky. „Odkup nám byl přislíben, nic hotového to ale není. Vše se teprve řeší a dojednává,“ podotkl starosta Vlastimil Caha (nezávislý).Také ve středu Horních Vilémovic je už nyní několik domů, které slouží jen jako chalupy. I to pro některé zastupitele obce může být jeden z důvodů, proč se o nákupu opuštěného a chátrajícího domu uvažuje.