Nový městský architekt má k Třebíči osobní vztah a zároveň odstup

Třebíč – Po třech letech má Třebíč opět městského architekta. Na začátku dubna nastoupil do funkce místní rodák Jaroslav Hulín.

Momentálně žije v Praze. „Učí na fakultě architektury a také se stará o svou projekční kancelář, kterou vede se svým společníkem. Pro potřeby našeho města ale mít čas bude. Pracovat tady bude asi 60 hodin týdně, pravidlem bude, že vždy v pondělí,“ shrnula třebíčská místostarostka Marie Černá.

Jaroslav Hulín žil do svých 19 let v Třebíči. Od té doby studoval a pracoval v Praze. „Jeví se nám to jako ideální spojení. Třebíč zná a má k ní kladné vazby, zároveň ale má odstup a nadhled,“ řekla Marie Černá.

Už v pondělí byl nový městský architekt při jednání ohledně revitalizace zámeckého parku a brzy se zapojí i do diskuze o budoucí podobě lokality Hrádek a také Karlova náměstí.

Pro Třebíč bude Jaroslav Hulín pracovat na základě smlouvy o konzultační a poradenské činnosti v oblastech architektury a urbanismu v rozsahu dvou pracovních dnů týdně.

Spolu s novým městským architektem by radnice ráda začala pořádat architektonické soutěže. První by měla dát základ podobě kašen na Karlově náměstí, další by mohla řešit prostor autobusového nádraží a okolí.

Výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta vypsala radnice letos v lednu. Přihlásilo se do něj celkem pět uchazečů. Řízení připravovalo město ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA), včetně konzultace podmínek řízení. Ve výběrové komisi byl krom politiků a dalších lidí také emeritní městský architekt Lubor Herzán.

Do třetího kola po pohovorech postoupili dva uchazeči. „Ti před komisí plnili i různé úkoly, například dostali od komise základní informace o prostoru současného autobusového nádraží a měli definovat zadání architektonické soutěže, či popsat případnou studii,“ popsala místostarostka Marie Černá.

Ve třetím kole, kam byli kromě komise pozváni také vedoucí příslušných odborů městského úřadu, byl vybrán Jaroslav Hulín, který vystudoval gymnázium a další studia absolvoval v Praze.