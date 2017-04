Nová dubová alej zklidní vítr u mastnických rybníků

Mastník - Obyvatelé obce Mastník na Třebíčsku vysadili nové stromořadí podél cesty k rybníkům, které jsou oblíbeným místem vycházek a odpočinku místních lidí. Dubová alej se časem stane přirozenou dominantou okolí a pomůže také ochránit chodce před nepříjemným větrem.

Nová alej vzniká na cestě vzdálené asi kilometr a půl od středu obce ke dvěma rybníkům, které obec vybudovala před několika lety. Lidé si okolí rybníků rychle oblíbili, a proto se v Mastníku rozhodli jim vycházky k rybníkům, které leží uprostřed otevřené krajiny, zpříjemnit stromy. Ty lidem na procházkách poskytnou vítaný stín a poslouží i jako větrolamy.

Stromořadí třiceti dubů má úctyhodnou délku 300 metrů. „Když jsme budovali rybníky, odborníci nám doporučili několik druhů stromů, které se do lokality hodí. Z nich jsme vybrali duby, protože jsou to jedny z nejhezčích stromů a podle slov odborníků jsou to stromy dlouhověké a velmi odolné,“ vysvětlila starostka Mastníku Miluše Roupcová.

Občané Mastníku se do výsadby stromů sami zapojili. O mladé duby bude pečovat místní sbor dobrovolných hasičů. Nadace ČEZ na vysázení nové aleje přispěla částkou 125 tisíc korun. Spolupráce obce nadace je přitom dlouhodobá. V minulosti energetici obci finančně pomohli s pořízením malotraktoru a na konci loňského roku Mastník získal příspěvek na pořízení přívěsného vozíku, čelního nakladače. Obec malotraktor využívá k ošetřování zelených ploch či při zimní údržbě místních komunikací.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit přes dvě stovky alejí a letos k nim přibývají desítky dalších. „Těší nás pozornost, kterou lidé v Mastníku věnují svému životnímu prostředí. Alej, která vznikla u nedávno založených rybníků, se může stát přirozenou dominantou okolí,“ uvedla ředitelka nadace Michaela Ziková.