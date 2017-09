"Není to drahé," hájí starosta prodej městských bytů, o které není moc zájem

Náměšť nad Oslavou - Zatím stále jen u čtvrtiny nejstarších městských nově stavěných bytů v Náměšti mají jejich nájemníci zájem o odkup. První vlna prodeje v Husově ulici konečně po letech různých průtahů finišuje a vedení města říká: levněji už nebude.

„Jenže nám se to zdá drahé, město by mělo být vstřícnější, ty domy jsou v dost špatném stavu,“ namítá jeden z tamních nájemníků Roman Jánský. On sám nakonec po seznámení se se všemi podmínkami do odkupu bytu zatím nejde.

Bytovky jsou cihlové, ze šedesátých let a potřebují jako sůl generální rekonstrukci za desítky milionů korun.

Město nechalo tam, kde nájemníci chtěli, zpracovat odhad ceny bytu. „A z této odhadní tržní ceny konkrétních jednotlivých bytů slevíme třicet procent. Cena za metr čtvereční osciluje mezi částkami 6,5 tisíce korun a zhruba devět tisíc korun. Nejdražší jsou logicky horní nástavby, které se dělaly v 90. letech nové,“ vypočítal náměšťský nezávislý starosta Vladimír Měrka.

„Jenže podle mého mínění a mínění celé řady dalších nájemníků by byla odpovídající cena za metr čtvereční ve výši okolo čtyř tisíc korun vzhledem k tomu, jaké další investice bychom do toho museli dát,“ podotýká Jánský.

Starosta Měrka se domnívá, že není od města přemrštěné a nelidské, pokud žádá například zaplatit 400 tisíc korun za dvoupokojový cihlový byt, který má rozlohu 55 metrů čtverečních a jehož součástí je sedmimetrový sklep.

„Ty byty nejsou v ideálním stavu, ani ty domy jako takové ne. Ale na druhou stranu nejde o vybydlené nemovitosti. Ta cena je velmi dobrá,“ stojí si za svým Měrka.

Na posledním zasedání náměšťského zastupitelstva tento týden se rozhodlo o půlročním předprodejním právu u 51 nahlášených městských bytů v Husově ulici. Tedy do půl roku by se měl uskutečnit jejich prodej. Celkově je ve hře v Husově ulici asi 190 městských bytů.

Nájemník Roman Jánský je zvědavý, co bude následovat. Pořád je podle něj počet zájemců o koupi velmi malý. "Město se těch bytů musí zbavit, náklady na celkovou rekonstrukci hrozí opravdu velké. Jen doufám, že nakonec nepřijde nějaký developer a představitelé města mu neprodají tyhle obtížné byty, které budou městský rozpočet stát ještě hodně peněz,“ zamyslel se Jánský s tím, že dnešní složení zastupitelstva nepotrvá věčně. S obměnou při příštích volbách může přijít změna v uvažování.

Vladimír Měrka za sebe rezolutně odmítl jakoukoli variantu se vstupem developera.

Prodej městských bytů v Husově ulici, které se stavěly za socialismu zároveň s vojenskou leteckou základnou, se v Náměšti táhne už sedmým rokem. Jde o místní citlivé téma. „I proto, že hodně obyvatel jsou starší lidé, kteří nemají peněz nazbyt a na hypotéku nedosáhnou,“ uzavřel nájemník Roman Jánský.