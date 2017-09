Nejhorší silniční díru na Vysočině řidiči mohli potkat v Okřešicích

Třebíčsko, Vysočina – Nejhorší výtluk Vysočiny je již opravený, Ještě donedávna byla silnice do Okřešic na Třebíčsku v tak špatném stavu, že se v anketě „Nejhorší silniční díra republiky“ umístila hned na druhém místě za pražskou ulicí U Seřadiště.

Výsledky sedmého ročníku ojedinělého projektu Výmoly.cz byly vyhlášeny ve středu 6. září. Na špatný stav vozovky mezi Okřešicemi a Čechtínem letos upozornilo 2298 lidí. Silnici plnou kráterů toto číslo vyneslo na druhé místo v rámci republiky a první v rámci kraje Vysočina.

Vyhlášením „největší silniční díry“ projekt nekončí. Motoristé mohou i nadále posílat silničářům informace o stavu vozovek. Správci silnic projekt přitom sami aktivně sledují a snaží se na připomínky a upozornění motoristů co nejdříve reagovat. „Hlavním cílem projektu Výmoly.cz je efektivní spolupráce mezi silničáři a řidiči. Naším cílem není kritizovat práci silničářů, ale pomocí efektivního komunikačního kanálu právě spojovat motoristy a správce silnic,“ připomíná Petr Čaník z projektu Výmoly.cz.

Do projektu je aktuálně zapojeno téměř pět tisíc aktivních uživatelů z celé ČR a jejich počet nadále roste. „Jednou z výhod, které u Výmoly.cz vidím, je měřitelnost a především viditelnost výsledků. Víme přesně, které úseky byly opraveny a jak se tím přispělo k bezpečnosti silničního provozu. Ta je pro nás samozřejmě klíčová a je to něco, na čem chceme společně s Výmoly.cz pracovat i do budoucna,“ říká Martin Farář, vedoucí BESIPu.

Na Vysočině se na druhém i třetím místě v žebříčku nejhorších výmolů na pozemních komunikacích umístila obec Batelov, následovaná na čtvrtém místě silnicí u Dolní Cerekve. Ani jedna z těchto děr se zatím opravy nedočkala.