Názvy ulic coby galerie pod širým nebem. Co to zkusit u nás?

Třebíč /SERIÁL/ - Poutníci z Brtnice se nedávno vydali na jednu z nejznámějších poutních cest na světě, do Santiaga de Compostela. Spolu s nimi svatojakubskou cestu absolvoval třebíčský novinář a cestovatel Milan Krčmář. Své zážitky sepsal do reportážních črt. Zde je první z nich.

Má pouť do Santiaga de Compostela začíná oficiálně vlastně již v Madridu, kde si chci koupit tzv. credencial. Poutnický průkaz, díky němuž mohu využívat služeb levných poutnických ubytoven a na základě kterého mi po absolvování cesty bude vystavena Compostela – jakýsi diplom coby potvrzení, že jsem trasu ušel.

Kostel sv. Jakuba a sv. Jana Křtitele, který je jedním z míst, kde credencial v Madridu vydávají, se nachází nedaleko královského paláce. Dosud jsem v Madridu nebyl, a protože kostel je zatím uzavřen, věnuji se procházce po okolí. To je hezké, plné nádherných budov, moji pozornost však mnohem více poutají nezvyklé cedule s názvy ulic.

Tedy cedule, ony jsou to vlastně krásně malované kachlíky, jako máte třeba v koupelně. Většinou se skládají v počtu 3x3 nebo 4x4, čímž vznikne nějaký motiv, jenž se k názvu ulice vztahuje. A tak na vás z nároží shlíží královna Isabel II., svatá Klára či král Karel III. Nechybějí ale i jiné motivy, které souvisejí třeba právě se svatým Jakubem anebo s nějakou historickou událostí.

Asi nejvíce mě pobavila malůvka na ulici Amnestie. Zde jsou vidět zpřetrhané okovy symbolizující útlak mocných a nějaký glejt na pozadí. Vlastně se jedná o jakousi galerii pod širým nebem, která má zároveň i praktický účel.

Zajímalo by mě, kdo tyto kachlíky maluje a kdo rozhoduje, co na nich vlastně bude. Každopádně to musí být zajímavá práce, jejímž výsledkem je neobvyklá pouliční výzdoba. Co takhle něco takového zkusit zavést u nás?

Z cedulí na Karlově náměstí by na nás shlížel král Karel IV., na Václavském náměstí náš patron sv. Václav, na Martinském náměstí sv. Martin se svým rozseknutým pláštěm – a třeba na Dukovanské ulici by mohly být malůvky chladicích věží Jaderné elektrárny Dukovany.

