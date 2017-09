Náměšťský zámek ožije. Procházet jím bude Marie Terezie

Náměšť nad Oslavou - Již po sedmnácté se uskuteční netradiční prohlídka zámku v Náměšti nad Oslavou. Hlavním motivem letošní prohlídky v rámci oživeného zámku bude kulaté výročí tři sta let od narození jejího veličenstva Marie Terezie, velké panovnice a reformátorky Habsburské říše.

Akce se uskuteční v sobotu a neděli devátého a desátého září. První prohlídka vyrazí vstříc novým dobrodružstvím v devět hodin, poslední pak v sedmnáct hodin. Délka jedné prohlídky je zhruba devadesát minut. Za vstupné zaplatí dospělí devadesát korun, studenti, senioři, děti a vojsko pak zaplatí šedesát korun, rodinné vstupné činí dvě stě čtyřicet korun.

Akce má na zámku v Náměšti již dlouho tradici. „Letos se koná již sedmnáctý ročník. Tento rok jsou prohlídky zaměřené na výročí 300 let od narození Marie Terezie, v prohlídkách návštěvníci uvidí i blízkého spolupracovníka Marie Terezie Bedřicha Viléma Haugwitze, který jí pomáhal s tereziánskými reformami jako například daňovou reformou nebo číslováním domů. Tohle se nám krásně propojuje a představuje i historii náměšťského panství,“ řekla Zuzana Valová z Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou.

Náměšťský Oživený zámek je jednou z nejstarších akcí svého druhu v České republice. „Oproti jiným se liší zejména rozsahem a počtem účinkujících. Netradiční prohlídka je rozdělena do patnácti obrazů, ve kterých vystupuje sto až sto padesát účinkujících. Prohlídka trvá podle různých okolností zhruba dvě hodiny,“ vysvětlila Valová.

Návštěvníci během prohlídky zažijí rekonstrukci událostí, které se staly, budou hledat historické souvislosti, ale objeví i alternativní řešení. Provázet je bude hudba, tanec, dramata, tragédie, komedie, intriky, filozofie i politika, pravda, lež, láska i nenávist. „Myslím si, že letos bude největším lákadlem právě historické téma, a to že se vztahuje právě k místnímu zámku, každý tady rodinu Haugwitzů zná, ještě teď sem jezdí potomci v září na zámecký koncert a spolupracují s panem kastelánem,“ uvedla Valová.

Kromě Marie Terezie uvidí diváci také další zajímavé historické postavy. „Budou tam další scénky s Janem Masarykem, pohled prezidenta Edvarda Beneše na období vlády Marie Terezie a její reformy. Dále uvidí publikum Marii Antoinettu, Václava Antonína Kounice, Fridricha Druhého Velikého, Kateřinu Velikou nebo Štěpána Lotrinského,“ upřesnila Valová.

Kdo by ale čekal v prohlídce pouze historické postavy, je na omylu. „Během prohlídky také diváci uvidí Donalda Trumpa s manželkou Melanií,“ prozradila Valová.

Herecké obsazení rolí je tradiční, představí se členové spolku JéTé Pádlo a pracovníci kulturního střediska. „Jádro souboru tvoří Náměšťáci, na které se nabaluje několik desítek herců z blízkého i dalekého okolí. Věková struktura souboru je od 1 do 80 let. Účinkující jsou oděni do kostýmů, které tvoří základ a zdroj půjčovny kostýmů. Když nějaký kostým chybí, zručné švadleny jej vytvoří,“ dodala Valová.

Letošní výročí je pro Náměšť nad Oslavou obzvláště významné. Majitel náměšťského panství Bedřich Vilém Haugwitz patřil k nejbližším spolupracovníkům Marie Terezie a významně se podílel na první etapě reforem především v oblasti správní, finanční, daňové a soudní. „Byl to jeden z nejvlivnějších mužů říše. Dnes bychom jeho postavení mohli přirovnat k vicepremiérovi vlády pro oblast vnitra, financí a soudnictví. Díky jeho krokům bylo možno přikročit i k výrazné modernizaci armády,“ připomněla Valová.

Ivana Říhová