Na Vysočině život na dluh nezvládá přes dvacet tisíc lidí

Vysočina – Každý dvacátý obyvatel Vysočiny čelí exekuční hrozbě. Vyplývá to z informací webové aplikace, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí v jednotlivých krajích, okresech i obcích v celém Česku.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Na Vysočině je přes 430 tisíc obyvatel starších 15 let, 24 tisíc lidí z tohoto počtu je v exekuci. Celková výše vymáhaných peněz v kraji dosahuje téměř deseti miliard korun.

Mezi většími sídly na Vysočině je nejvíce exekucí v přepočtu na obyvatele v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. V exekuci je tam každý desátý. Starosta města Jaroslav Soukup (ČSSD) si to vysvětluje hlavně nezaměstnaností části místních obyvatel. „Táhne se to s námi už od devadesátých let. Zanikl zde státní statek, pak mnoho lidí jezdilo pracovat do fabrik do Třebíče, jenže ty už jsou z velké části také minulostí. Bohužel máme tady lidi nejen nezaměstnané, ale taky dlouhodobě nezaměstnané, a to je problém,” řekl jaroměřický starosta.

Vyjít s příjmy ze sociálních dávek není pro všechny lidi bez práce jistě jednoduché. To, že se obracejí o pomoc na úvěrové společnosti, ale podle Jaroslava Soukupa není správnou cestou. „Bohužel se tak děje. Lidé místo toho, aby se dluhů zbavili, se dostávají do dluhových pastí. Vím o několika případech, kdy kvůli tomu přišli nejen o movité předměty, ale i o celé nemovitosti,” doplnil. Přímá pomoc radnic těmto lidem je podle něj jen těžko realizovatelná, vedení města se o to přesto snaží. Zásadním krokem je podle něj konec herních automatů v Jaroměřicích. „Věřím, že dlouhodobě to vliv na nižší zadluženost našich občanů mít bude,” dodal Soukup.

Podobně jsou na tom také v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku. Starosta Vlastimil Marušák (nezávislý) byl překvapen. Nejvíce sociálně vyloučenou lokalitou v Golčově Jeníkově je podle starosty bytový dům ve vlastnictví města čísla popisného 203, a tam není exekuce ani jediná.

„Na druhou stranu v Jeníkově jsou relativně velmi nízké náklady na bydlení a v místních továrnách neustále shánějí zaměstnance, takže se nám sem stěhuje řada lidí z okolí. Například lidé z Čáslavi či ze Světlé nad Sázavou. Tito noví obyvatelé si s sebou přinášejí řadu exekucí,“ poznamenal. Podle starosty se díky levnému bydlení do Jeníkova stěhují lidé, kteří mají problémy a potřebují ušetřit. „Vzniká tak nová skupina sociálně slabších občanů města, kterou budeme muset zmapovat a zabývat se jí,“ poznamenal starosta Vlastimil Marušák.

Třetí místo na Vysočině v počtu exekucí v přepočtu na obyvatele obsadila Žirovnice na Pelhřimovsku. Tam je v exekuci každý dvanáctý člověk.



Podle odborníků padají do dluhové pasti nejčastěji ti, kteří nejsou dostatečně finančně gramotní a neumějí odolat lákadlům lehce získatelných půjček. Peníze ihned a bez ručitele jsou snadno dostupné. Řada lidí začne na jedné půjčce, na kterou se postupně nabalují další. Dostávají se do dluhové spirály, ze které se potom sami nemohou dostat.

Ti uvědomělejší se později obracejí na občanské poradny, které jim pomáhají s oddlužením. Karel Křivánek, ředitel Občanské poradny Jihlava ovšem dlužníky varuje před změnami. Novela zákona vstupuje v účinnost už letos 1. června.

Přináší změny, které se dotknou lidí, již uvažují o řešení svých závazků prostřednictvím insolvence. Jinak řečeno, pokud budou chtít situaci řešit osobním bankrotem. „Až vstoupí zákon v účinnost, nebudou již moci fyzické osoby samy podávat insolvenční návrhy na příslušné krajské soudy. Za dlužníka bude moci podat insolvenční návrh pouze advokát, notář, insolvenční správce či akreditovaná právnická osoba,“ uvedl Karel Křivánek.

