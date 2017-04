Na Vysočině se připravovaly tři demolice. Zřejmě ale dojde jen na dvě

Třebíčsko, Vysočina – Více než sedm milionů korun mělo jít na Vysočinu z Ministerstva místního rozvoje (MMR) na demolice nepotřebných obecních budov. Nakonec to ale nejspíš nebude ani polovina. Sokolovna v Jaroměřicích nad Rokytnou se totiž bourat s největší pravděpodobností letos nebude.

Město tím přijde o dotaci, která měla většinu nákladů spojených s demolicí staré a opuštěné budovy pokrýt. „I když jsme už měli všechno naplánované, tak se letos zřejmě už nic neuskuteční. Tím se nám zpožďují další projekty, které měly dát základ novému sportovnímu využití a modernizaci celého sokolského areálu,“ řekl jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Radnice sokolovnu získala po několikaletém jednání s představiteli Sokola loni za čtyři miliony a s plánem na demolici za téměř šest milionů vstupovala do letošního roku. Jenže na poslední chvíli se do věci vložili památkáři z Ministerstva kultury a bourání zamezili až do doby, kdy objekt a jeho případnou architektonickou hodnotu prozkoumají.

Bourat se naopak letos bude v Lípě na Havlíčkobrodsku. Ministerstvo místního rozvoje už obci přislíbilo dotaci ve výši více než 1,7 milionu korun na demolici staré budovy, který byla dříve součástí statku v Lípě. „Dnes je sice ve špatném stavu, ale koupili jsme ji, aby se z ní nestalo něco, co bychom si nepřáli. Zbouráme ji a postavíme novou víceúčelovou budovu. V té by mohla být ordinace pro lékaře, klubovna a další prostory pro veřejný život,“ shrnul starosta Lípy Jiří Kunc.

Celkové náklady na demolici přesáhnou v Lípě 2,1 milionu korun.

Stejný osud čeká i na sto let starý dům na návsi v Dolních Lažanech na Třebíčsku. Demolice vyjde na asi 800 tisíc, přibližně 650 tisíc pokryje dotace z MMR. V novém domě, který chce na stejném místě vedení obce do tří let postavit, by měl vzniknout mimo jiné obecní byt pro lidi s tělesným postižením. „Je to zatím stále jen představa, nejprve musíme současný dům zbourat. Ale kromě bytu by tam mohla být i hasičárna, knihovna, společenská místnost a hlavně sociální zařízení, protože to nám při kulturních a sportovních akcích na návsi v současné době chybí,“ poznamenala starostka Dolních Lažan Jiřina Krotká.